Luka Doncic ha deciso di invitare tutti i membri dei Los Angeles Lakers nella sua Slovenia per un mini-camp di quattro giorni per legare con i nuovi arrivi. Nel programma è previsto, oltre a una serie di allenamenti, anche un tour guidato di Lubiana e sfide di golf, sua grande passione condivisa con Austin Reaves

Dopo l'addio di LeBron James, Luka Doncic è senza più alcun dubbio il punto di riferimento dei Los Angeles Lakers e vuole comportarsi come tale. Secondo quanto riportato da ESPN, Doncic ha invitato tutti i membri dei Lakers — giocatori e allenatori — nella sua Slovenia per un mini-camp di quattro giorni nella sua Slovenia da tenere nel mese di agosto. Il programma prevede, oltre ad allenamenti di basket, anche sfide di golf (la sua nuova grande passione, condivisa con Austin Reaves e l’allenatore JJ Redick) e un tour guidato nella splendida capitale del suo paese, Lubiana, oltre ad altre attività per legare con i nuovi arrivi. Doncic, che si è detto “entusiasta” delle nuove aggiunte dei gialloviola, vuole conoscere più approfonditamente i vari Walker Kessler, Quentin Grimes, Collin Sexton, Sandro Mamukelashvili, Ziaire Williams, Kevon Looney, Matisse Thybulle, Cameron Carr e Jaden Hardy, oltre a Reaves, Dalton Knecht, Bronny James, Jarred Vanderbilt, Jake LaRavia e Adou Thiero che già conosce.