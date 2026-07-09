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Mercato Eurolega, Valanciunas tagliato in NBA: in prima fila c'è lo Zalgiris

NBA

I Denver Nuggets hanno tagliato Jonas Valanciunas, permettendogli così di diventare free agent. Nonostante l’interesse di qualche squadra in NBA, il suo futuro dovrebbe essere allo Zalgiris Kaunas, tornando a casa dopo 14 stagioni negli Stati Uniti. Per lui pronto un contratto di due anni

La carriera NBA di Jonas Valanciunas dovrebbe essere vicina al termine. Dopo 14 stagioni negli Stati Uniti, il lungo lituano è pronto a tornare in patria, dove ad accoglierlo c’è lo Zalgiris Kaunas. I Denver Nuggets infatti hanno deciso di tagliare il contratto non garantito di Valanciunas, dandogli solamente due milioni di dollari (a fronte dei 10 che erano previsti) e scendendo così sotto la soglia del secondo apron. Secondo quanto riportato da ESPN c’è ancora qualche squadra NBA interessata al lituano (tra cui i Lakers, che però hanno poi firmato Kevon Looney), ma secondo le fonti di Basket News è già pronto un contratto biennale per tornare in Lituania con lo Zalgiris, anche se lui in realtà ha cominciato la sua carriera prima al Perlas Vilnius e poi successivamente col Lietuvos Rytas, con cui ha giocato fino al 2012 prima del passaggio ai Toronto Raptors. Già lo scorso anno sembrava che Valanciunas potesse tornare in Europa, con il Panathinaikos in prima fila per prenderlo, ma i Nuggets decisero di tenerlo come cambio di Nikola Jokic: nell’ultima stagione Valanciunas ha chiuso a 8.7 punti e 5.1 rimbalzi di media in 13.4 minuti a partita.

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