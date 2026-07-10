A dieci giorni dall’inizio della free agency, nessuna squadra ha avuto l’opportunità di incontrare LeBron James di persona per convincerlo a unirsi a loro. Tutte le proposte sono filtrate dall’agente Rich Paul, che si è al massimo limitato a inoltrare delle note vocali da parte dei proprietari e dei dirigenti al suo assistito per raccogliere informazioni. Al momento non ci sono tempistiche certe su quando verrà presa una decisione

Sono passati 16 anni da quando LeBron James cambiò le regole del gioco con "The Decision" , tenendo in scacco l’intera NBA e annunciando il suo clamoroso passaggio ai Miami Heat in uno speciale di un’ora su ESPN. Ancora oggi, però, buona parte della NBA attende una decisione del Re: sono ormai passati dieci giorni da quando è cominciata la free agency , ma le squadre interessate a James ancora non hanno avuto l’opportunità di parlare direttamente con lui , neanche al telefono. Anzi, lo hanno potuto fare in maniera indiretta : secondo quanto riportato da ESPN, diversi proprietari o dirigenti di squadre hanno registrato video o note vocali mandandoli all’agente Rich Paul , che li ha poi girati al suo assistito . Bob Myers , braccio destro della proprietà dei Philadelphia 76ers, ha fatto un passo ulteriore, andando come ospite al podcast Game Over dello stesso Paul con Max Kellerman per fare il suo "pitch" a LeBron , esponendo i motivi per cui dovrebbe firmare con i Sixers.

Non è chiaro se anche i Miami Heat e i Cleveland Cavaliers, squadre con cui James ha già vinto il titolo e che appaiono davanti a tutte nella corsa al Re, abbiano dovuto passare anche loro da Paul o se abbiano potuto interfacciarsi direttamente col loro ex MVP. Ma è sicuro che James non ha alcuna fretta di prendere la sua decisione: dopo dieci giorni LeBron è ancora in una fase di raccolta di informazioni e non ci sono tempistiche certe su quando farà la sua scelta. Nel frattempo, tra una giornata di golf e l’altra, sul suo telefono continueranno ad accumularsi le note vocali delle squadre interessate a firmarlo.