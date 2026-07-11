Ufficiale l'estensione di contratto di Victor Wembanyama con i San Antonio Spurs: firma per 5 anni a 252 milioni di dollari complessivi, oltre 50 milioni in meno rispetto al Super Max possibile. "Famiglia Spurs, sono qui per restare. Qualsiasi cosa serva", il messaggio sui social del francese
“Famiglia Spurs, sono qui per restare. Qualsiasi cosa serva”. Con questo messaggio su X Victor Wembanyama aveva di fatto anticipato il rinnovo di contratto coi San Antonio Spurs e confermato le voci circolate nelle ore precedenti all’annuncio che avrebbe fatto uno sconto alla franchigia pur di garantire flessibilità salariale per costruire la miglior squadra possibile, come fatto in passato dai vari Tim Duncan, Manu Ginobili e Tony Parker.
Secondo quanto appreso da Shams Charania di ESPN, Wemby ha firmato per 5 anni a 252 milioni di dollari complessivi, la prima estensione dopo il contratto da rookie. Per il francese ci sarà quindi il 25% del salary cap invece che il supermax al 30% dello spazio che avrebbe potuto portare fino a 303 milioni di dollari nelle casse del fenomeno da Le Chesnay. Questa decisione permetterà ai San Antonio Spurs di risparmiare circa 50 milioni di dollari nei prossimi 5 anni.
Questa mossa, che dovrebbe garantire agli Spurs di evitare la luxury tax nei prossimi 2 anni, porterà comunque nel portafoglio di Wembanyama circa 43.5 milioni di dollari nel 2027-28, quando entrerà in vigore il nuovo accordo, con uno stipendio a crescere fino ai 57.4 milioni nel 2031-32.
Wembanyama ha messo la firma sul rinnovo di contratto direttamente a casa sua, a Parigi, raggiunto da tutta la dirigenza dei San Antonio Spurs, dal proprietario Peter J. Holt, all’amministratore delegato R.C. Buford, passando per il general manager Brian Wright fino a coach Mitch Johnson, volati in Francia per incontrare il loro fuoriclasse e passare del tempo con lui e con la sua famiglia in un momento così speciale.
Wembanyama nell’ultima stagione, la sua terza nella Lega a 22 anni, ha viaggiato a 25 punti, 11.5 rimbalzi, 3.1 assist, 3.08 stoppate e 1.03 rubate di media a partite, cifre che gli hanno permesso di chiudere al terzo posto nella corsa al premio di MVP e di vincere il premio di Defensive Player of the Year all’unanimità, senza dimenticare la cavalcata nei playoff fino alle Finals perse 4-1 coi New York Knicks.