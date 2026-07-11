“Famiglia Spurs, sono qui per restare. Qualsiasi cosa serva”. Con questo messaggio su X Victor Wembanyama aveva di fatto anticipato il rinnovo di contratto coi San Antonio Spurs e confermato le voci circolate nelle ore precedenti all’annuncio che avrebbe fatto uno sconto alla franchigia pur di garantire flessibilità salariale per costruire la miglior squadra possibile, come fatto in passato dai vari Tim Duncan, Manu Ginobili e Tony Parker.

Secondo quanto appreso da Shams Charania di ESPN, Wemby ha firmato per 5 anni a 252 milioni di dollari complessivi, la prima estensione dopo il contratto da rookie. Per il francese ci sarà quindi il 25% del salary cap invece che il supermax al 30% dello spazio che avrebbe potuto portare fino a 303 milioni di dollari nelle casse del fenomeno da Le Chesnay. Questa decisione permetterà ai San Antonio Spurs di risparmiare circa 50 milioni di dollari nei prossimi 5 anni.