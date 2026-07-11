Spagnolo a Charlotte nello scambio per LaMelo Ball

All’interno dello scambio a quattro squadre che ha portato LaMelo Ball dagli Charlotte Hornets ai Minnesota Timberwolves è stato coinvolto anche Matteo Spagnolo. I diritti sulla guardia azzurra del 2003, detenuti dai Twolves che lo avevano scelto con la numero 50 del Draft 2022, sono infatti stati ceduti agli Hornets

Matteo Spagnolo cambia maglia in NBA: un trasferimento virtuale visto che la guardia azzurra del 2003, attualmente in forza al Baskonia, non ha ancora giocato un singolo minuto nella lega americana. I suoi diritti però non appartengono più ai Minnesota Timberwolves, che scelsero il giocatore cresciuto nel Real Madrid con la numero 50 del Draft 2022, bensì agli Charlotte Hornets, che li hanno ricevuti nello scambio che ha coinvolto LaMelo Ball.

La NBA ha infatti ufficializzato la trade a quattro squadre che ha portato Julius Randle ai Brooklyn Nets, Nic Claxton ai Chicago Bulls, LaMelo Ball e Josh Green ai Timberwolves e Naz Reid, Mo Gueye, la prima scelta 2033, tre pick swaps al primo giro, tre seconde scelte e appunto i diritti su Matteo Spagnolo agli Charlotte Hornets.