Gli Charlotte Hornets sono impegnati in trattative avanzate con diverse squadre per cedere LaMelo Ball e ci si attende che possa essere scambiato nelle prossime 24-48 ore. Tra le franchigie interessate ci sono i Minnesota Timberwolves e i Toronto Raptors, pronte ad accontentare le richieste di Charlotte. Anche Milwaukee è in corsa

Gli Charlotte Hornets erano stati una delle storie più positive dell’ultima stagione e LaMelo Ball ne era stato protagonista, ma il suo futuro potrebbe essere lontano dal North Carolina. Secondo quanto riportato da ESPN, gli Hornets sono in trattative avanzate con diverse squadre interessate a prendere la point guard californiana, tanto che ci si attende che possa essere ceduto entro le prossime 24-48 ore. Le due squadre indicate da Marc Stein come le principali interessate a Ball sono i Minnesota Timberwolves (che hanno ceduto Julius Randle pochi giorni fa), i Toronto Raptors (a cui manca una point guard capace di gestire il pallone) e i Milwaukee Bucks (che hanno tanti asset da spendere dopo la cessione di Giannis Antetokounmpo).