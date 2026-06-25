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Mercato NBA, LaMelo Ball vicino all'addio a Charlotte: Minnesota e Toronto lo vogliono

NBA
©Getty

Gli Charlotte Hornets sono impegnati in trattative avanzate con diverse squadre per cedere LaMelo Ball e ci si attende che possa essere scambiato nelle prossime 24-48 ore. Tra le franchigie interessate ci sono i Minnesota Timberwolves e i Toronto Raptors, pronte ad accontentare le richieste di Charlotte. Anche Milwaukee è in corsa

Gli Charlotte Hornets erano stati una delle storie più positive dell’ultima stagione e LaMelo Ball ne era stato protagonista, ma il suo futuro potrebbe essere lontano dal North Carolina. Secondo quanto riportato da ESPN, gli Hornets sono in trattative avanzate con diverse squadre interessate a prendere la point guard californiana, tanto che ci si attende che possa essere ceduto entro le prossime 24-48 ore. Le due squadre indicate da Marc Stein come le principali interessate a Ball sono i Minnesota Timberwolves (che hanno ceduto Julius Randle pochi giorni fa), i Toronto Raptors (a cui manca una point guard capace di gestire il pallone) e i Milwaukee Bucks (che hanno tanti asset da spendere dopo la cessione di Giannis Antetokounmpo).

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Perché gli Hornets vogliono cedere LaMelo Ball

Ball e gli Hornets, dopo diverse incomprensioni negli ultimi anni, sembravano una "coppia felice" negli ultimi mesi, specialmente dopo che la squadra nel 2026 è diventata una delle più divertenti ed efficaci della Eastern Conference, pur mancando l’approdo ai playoff perdendo contro gli Orlando Magic al play-in. Ball ha ancora tre anni di contratto e a partire dal prossimo 6 luglio può firmare un'estensione di contratto da 119.2 milioni di dollari in due anni: evidentemente una cifra troppo elevata per il front office degli Hornets, che hanno così deciso di ascoltare le offerte delle altre squadre per anticipare un possibile problema più avanti.

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