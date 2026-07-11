Scontro fisico a Las Vegas tra Bam Adebayo e Tyler Herro, suo ex compagno ai Miami Heat e ceduto a Milwaukee nello scambio per Giannis Antetokounmpo. Il lungo avrebbe colpito al volto il nuovo giocatore dei Bucks dopo che questo aveva fatto qualche commento, evidentemente non gradito, al pari di alcuni post social evidentemente critici verso l'ex compagno
Dopo sette stagioni da compagni di squadra, si chiuso in modo burrascoso il rapporto fra Bam Adebayo e Tyler Herro, tanto da arrivare alle mani. Infatti, secondo quanto ricostruito da ESPN e da The Athletic, i due ex Miami Heat avrebbero avuto un duro scontro a Las Vegas, tanto che Bam avrebbe spintonato e poi colpito al volto Herro, lasciandogli un segno abbastanza evidente sotto l’occhio destro.
Nessuno ha voluto commentare l’accaduto, andato in scena sul campo allestito dentro il Resorts World Casino e davanti alla squadra AAU gestita da Herro: pare che Tyler abbia detto qualcosa a Bam e questi sia andato verso di lui e lo abbia colpito senza esitazioni. È servito l’intervento della sicurezza per calmare la situazione e fare in modo che i due uscissero dal campo spontaneamente.
Herro ha poi assistito alla sfida di Summer League giocata proprio tra Milwaukee e Miami e vinta 119-86 dagli Heat, ed era seduto coi nuovi compagni di squadra Ryan Rollins e Ousmane Dieng, oltre a Jaime Jaquez Jr. e Kel’el Ware, loro pure arrivati nello scambio per Giannis Antetokounmpo. Presenti anche Bobby Portis e Davion Mitchell per gli Heat, mentre non si è visto Adebayo.
Herro e i commenti social contro Adebayo
Alla base di questo scontro ci sarebbero dei commenti sui social di Herro nei confronti di Adebayo, che nell’estate 2024 ha firmato una ricca estensione da 166 milioni di dollari per 3 anni con gli Heat, cosa che evidentemente non è stata digerita dalla guardia.
Un account Instagram collegato, pare, a Herro ha postato una grafica in cui si evidenziava come Giannis e Adebayo fossero tra i 10 giocatori con la percentuale più bassa nel tiro dal midrange. E poi sono trapelati dei messaggi in una chat con un tifoso in cui Herro dubitava del fatto che Bam meritasse quel tipo di contratto. “Dovresti essere pagato 60 milioni per essere un difensore di alto livello in alcune serate? Mi sto solo chiedendo”, una delle frasi che avrebbe scritto Herro.