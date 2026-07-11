Scontro fisico a Las Vegas tra Bam Adebayo e Tyler Herro, suo ex compagno ai Miami Heat e ceduto a Milwaukee nello scambio per Giannis Antetokounmpo. Il lungo avrebbe colpito al volto il nuovo giocatore dei Bucks dopo che questo aveva fatto qualche commento, evidentemente non gradito, al pari di alcuni post social evidentemente critici verso l'ex compagno

Dopo sette stagioni da compagni di squadra, si chiuso in modo burrascoso il rapporto fra Bam Adebayo e Tyler Herro, tanto da arrivare alle mani. Infatti, secondo quanto ricostruito da ESPN e da The Athletic, i due ex Miami Heat avrebbero avuto un duro scontro a Las Vegas, tanto che Bam avrebbe spintonato e poi colpito al volto Herro, lasciandogli un segno abbastanza evidente sotto l’occhio destro.

Nessuno ha voluto commentare l’accaduto, andato in scena sul campo allestito dentro il Resorts World Casino e davanti alla squadra AAU gestita da Herro: pare che Tyler abbia detto qualcosa a Bam e questi sia andato verso di lui e lo abbia colpito senza esitazioni. È servito l’intervento della sicurezza per calmare la situazione e fare in modo che i due uscissero dal campo spontaneamente.