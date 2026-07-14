Austin Reaves ha deciso di rinunciare a cinque milioni di dollari sul suo nuovo contratto con i Los Angeles Lakers, scendendo da 185 a 180 milioni in quattro anni per concedere più flessibilità alla franchigia sul mercato del 2027. Si tratta del secondo "sconto" in pochi giorni dopo quello di Victor Wembanyama ai San Antonio Spurs

Austin Reaves è stato il primo giocatore dei Los Angeles Lakers a trovare un accordo per il suo nuovo contratto, ma l’ultimo a firmarlo per motivi di salary cap. Dopo quasi 20 giorni dal momento in cui ha concordato un quadriennale da 185 milioni di dollari con i gialloviola molte cose sono cambiate, motivo per cui i termini del suo accordo sono leggermente cambiati: Reaves infatti ha deciso di rinunciare a 5 milioni rispetto a quanto concordato inizialmente, scendendo da 185 a 180 milioni di dollari per concedere maggiore flessibilità ai Lakers. In questo modo la squadra potrà avere accesso alla mid level exception piena nell’estate del 2027, così da aggiungere un altro pezzo importante al nucleo formato da lui, Luka Doncic e Walker Kessler. Approfondimento I nuovi Lakers di Doncic e Reaves: il roster

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Reaves su Doncic e Kessler, i nuovi Big Three dei Lakers Proprio degli altri due giocatori Reaves ha parlato a Las Vegas, dove si è riunito ai nuovi arrivati in casa Lakers e il coaching staff. "Luka è uno dei miei migliori amici sul pianeta Terra, parlo con lui praticamente ogni giorno" ha detto Reaves. "Mi manda video del suo swing a golf e mi chiede cosa può fare per stare meglio, e io gli rispondo che non sono un allenatore". "È un ragazzone grande e impacciato che si gode la vita e si diverte" ha detto Reaves di Kessler, con cui ha condiviso l’esperienza ai Mondiali del 2023. "Ovviamente si vede cosa può fare sul campo da basket e come influisce sul gioco. È un giocatore intelligente, bravo in difesa e a muoversi negli spazi. Sono felice di averlo in squadra e di giocare con lui". Approfondimento Walker Kessler ai Lakers in cambio di scelte