NBA, i nuovi Lakers di Doncic e Reaves: il roster dopo i movimenti di mercato
I Los Angeles Lakers hanno concluso quattro operazioni di mercato in poco più di mezz’ora, ridisegnando completamente il roster attorno a Luka Doncic e Austin Reaves. Al momento ci sono 13 giocatori sotto contratto e due posti a roster disponibili, ma la maggior parte dello spazio salariale è stato utilizzato per costruire il roster nelle mani di coach JJ Redick. Sarà abbastanza per puntare al titolo?
- I Lakers sono stati attivissimi nel primo giorno di mercato, salutando buona parte del roster dello scorso anno (da LeBron James a Marcus Smart fino a Rui Hachimura, Luke Kennard e Jaxson Hayes) e firmando quattro nuovi giocatori annunciato nello spazio di mezz’ora. In attesa di ulteriori movimenti e degli ultimi due spot a roster da riempire, ecco come si configura il roster per la stagione 2026-27 e i relativi stipendi
- Stipendio nel 2026-27: 49.5 milioni di dollari
- Stipendio nel 2026-27: 41.2 milioni di dollari
- Stipendio nel 2026-27: 13.9 milioni di dollari
- Stipendio nel 2026-27: 12 milioni di dollari
- Stipendio nel 2026-27: 30.2 milioni di dollari
- Stipendio nel 2026-27: 9.3 milioni di dollari
- Stipendio nel 2026-27: 2.3 milioni di dollari
- Stipendio nel 2026-27: 4.2 milioni di dollari
- Stipendio nel 2026-27: 3.3 milioni di dollari
- Stipendio nel 2026-27: 12.4 milioni di dollari
- Stipendio nel 2026-27: 6 milioni di dollari
- Stipendio nel 2026-27: 2.1 milioni di dollari
- Stipendio nel 2026-27: 8.1 milioni di dollari