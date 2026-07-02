I Los Angeles Lakers hanno concluso quattro operazioni di mercato in poco più di mezz’ora, ridisegnando completamente il roster attorno a Luka Doncic e Austin Reaves. Al momento ci sono 13 giocatori sotto contratto e due posti a roster disponibili, ma la maggior parte dello spazio salariale è stato utilizzato per costruire il roster nelle mani di coach JJ Redick. Sarà abbastanza per puntare al titolo?