I Los Angeles Lakers hanno acquisito Walker Kessler dagli Utah Jazz in cambio di due prime scelte non protette al Draft (2031 e 2033) e due possibilità di scambi di scelta (2028 e 2030). Il lungo firmerà anche un accordo da 130 milioni di dollari in quattro anni con player option sull’ultima stagione per diventare il nuovo centro dei gialloviola. In più arrivano altri tre giocatori: Quentin Grimes, Sandro Mamukelashvili e Collin Sexton

I Los Angeles Lakers hanno il loro centro del futuro e anche buona parte del resto della rotazione. Come riportato da ESPN, i gialloviola hanno concluso uno scambio di mercato con gli Utah Jazz per acquisire Walker Kessler, cedendo in cambio due prime scelte non protette al Draft (2031 e 2033) e due possibilità di scambi di scelta (nel 2028 e nel 2030). Kessler firmerà contestualmente un nuovo contratto da 130 milioni di dollari in quattro anni con la franchigia losangelena, diventando immediatamente il punto di riferimento sotto canestro per la squadra di Luka Doncic e Austin Reaves. Kessler avrà anche una player option sull’ultimo anno di contratto e un trade kicker pieno (se verrà scambiato, riceverà il 15% in più di stipendio).