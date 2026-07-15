L'allenatore dei Boston Celtics Joe Mazzulla ha mostrato le immagini di un suo allenamento con l’allenatore di MMA Eric Nicksick, parlando poi approfonditamente di come le arti marziali miste lo aiutino nel suo stile di allenamento. "Spingere il mio corpo mi aiuta a empatizzare coi giocatori e avere una mentalità da combattente ovunque io vada"

La passione di Joe Mazzulla per tanti ambiti diversi rispetto al basket è ben nota. Oltre al calcio, diventando grande amico di Pep Guardiola, una delle sue passioni riguarda il combattimento, con un passato con il jiu-jitsu brasiliano che va avanti da prima che diventasse allenatore. Oggi, con gli impegni legati ai Boston Celtics, il tempo non è molto ma Mazzulla continua ad allenarsi in maniera intensiva, come ha raccontato lui stesso a Ariel Helwani del canale Uncrowned Combat.

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Nel video pubblicato sui social si vede Mazzula alle prese con un allenamento di MMA insieme a Eric Nicksick, noto trainer di arti marziali miste, e in cui Mazzulla mostra un fisico scolpito davvero insolito per un allenatore NBA. Mazzulla ha spiegato però che questo tipo di esperienze sono anche un modo per diventare un allenatore migliore: "Ho molto rispetto per i giocatori NBA e come spingono fisicamente, mentalmente ed emotivamente per tutto l’anno, specialmente durante la stagione" ha spiegato Mazzulla. "Io posso attraversare l’intera stagione senza avere momenti in cui il mio fisico viene messo alla prova, mentre loro vengono prosciugati. Più riesco a capire come si sentono loro in una certa situazione e più aiuta con l’empatia e capire in che momento sono del loro percorso e cosa stanno affrontando". Approfondimento Mazzulla premiato come allenatore dell’anno

Mazzulla ha raccontato di trovare una palestra MMA in quasi ogni città in cui i Celtics vanno in trasferta, ritagliandosi almeno un’ora per continuare a lavorare sul suo fisico e sulla sua testa. "È la mentalità del combattente. Ho molto rispetto per chi combatte, e quando siamo in trasferta, siamo noi contro la città. Siamo noi contro non solo quella squadra, ma l’intera arena e quella città" ha spiegato Mazzulla. "Allenarsi ti mantiene fresco, mentalmente e fisicamente, in modo che quando aiuto la squadra, ho quella mentalità da combattente. Mi aiuta a mantenere un vantaggio mentale. E poi è divertente, mi piace". Approfondimento Mazzulla cambia il quintetto, ma è un disastro