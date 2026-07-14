Quello di Giannis Antetokounmpo non dovrebbe essere l’unico nome grosso a trasferirsi a Miami in questo mercato. In attesa che LeBron James prenda definitivamente la sua decisione sul futuro (e gli Heat sono una delle squadre in corsa), a Miami si sta pensando di aggiungere veterani di grosso nome alla panchina a disposizione di coach Erik Spoelstra. Se ieri erano stati fatti i nomi di Russell Westbrook e DeMar DeRozan, oggi secondo quanto riportato dal Miami Herald si parla soprattutto di Klay Thompson, giocatore per il quale gli Heat hanno un forte interesse secondo multiple fonti. Il 36enne è stato identificato come un tiratore dalla panchina con esperienza e stazza per poter aiutare ad aprire il campo a Giannis, anche se non è chiaro come arrivare a prenderlo. Il quattro volte campione NBA ha ancora un anno di contratto a 17.5 milioni di dollari con i Dallas Mavericks, i quali però non hanno un incentivo particolare per cederlo in questo momento — se non per un ritorno interessante in termini di giocatori e scelte, o un risparmi sensibile in caso di buyout.

Approfondimento La scelta di LeBron James è sempre più vicina