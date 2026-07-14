I Miami Heat sono alla ricerca di veterani per completare la panchina a disposizione di coach Erik Spoelstra. Uno dei giocatori per il quale c’è maggiore interesse è Klay Thompson, da acquisire dai Dallas Mavericks con uno scambio oppure attendendo un buyout da parte dei texani. Più fredde le piste per Russell Westbrook e Bradley Beal, rimane in piedi DeMar DeRozan se non arrivasse LeBron James
Quello di Giannis Antetokounmpo non dovrebbe essere l’unico nome grosso a trasferirsi a Miami in questo mercato. In attesa che LeBron James prenda definitivamente la sua decisione sul futuro (e gli Heat sono una delle squadre in corsa), a Miami si sta pensando di aggiungere veterani di grosso nome alla panchina a disposizione di coach Erik Spoelstra. Se ieri erano stati fatti i nomi di Russell Westbrook e DeMar DeRozan, oggi secondo quanto riportato dal Miami Herald si parla soprattutto di Klay Thompson, giocatore per il quale gli Heat hanno un forte interesse secondo multiple fonti. Il 36enne è stato identificato come un tiratore dalla panchina con esperienza e stazza per poter aiutare ad aprire il campo a Giannis, anche se non è chiaro come arrivare a prenderlo. Il quattro volte campione NBA ha ancora un anno di contratto a 17.5 milioni di dollari con i Dallas Mavericks, i quali però non hanno un incentivo particolare per cederlo in questo momento — se non per un ritorno interessante in termini di giocatori e scelte, o un risparmi sensibile in caso di buyout.
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I due scenari per Thompson a Miami: scambio o buyout
Secondo quanto riportato da Marc Stein, in caso di addio i Mavs preferirebbero esplorare ogni scenario possibile per una trade, quindi nel caso di Miami si dovrebbe utilizzare con ogni probabilità il contratto di Nikola Jovic (62 milioni di dollari in quattro anni) come contropartita. Un giocatore che però ha perso di valore, tanto da finire fuori dalla rotazione di coach Erik Spoelstra nell’ultimo anno, e la cui durata del contratto potrebbe indurre le altre squadre a richiedere ulteriori asset in termini di scelte per prendersene carico. L’alternativa a quel punto per Miami è offrire a Klay Thompson un contratto da 7 milioni di dollari (che sarebbe teoricamente l’accordo da dare a LeBron James) e lasciare che il veterano concordi un buyout con i texani, puntando ad avvicinarsi a casa (le Bahamas, terra natia del padre Mychal, sono dall’altra parte del mare rispetto a Miami, tanto che potrebbe raggiungerla con la sua amata barca) e a competere per un altro titolo.
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Più fredde le piste per Beal e Westbrook, rimane in piedi DeRozan
Secondo quanto riportato dal Miami Herald, gli Heat vorrebbero aggiungere profondità nelle posizioni di ala più che nel reparto guardie, motivo per cui la candidatura di DeRozan assumerebbe ancora maggiore vigore in caso di mancato arrivo di LeBron James. Più lontane invece le possibilità per Westbrook e Beal, che sono stati sondati ma senza approfondire più di tanto i discorsi, consapevoli che con Antetokounmpo ad assumersi tante responsabilità col pallone tra le mani c’è meno bisogno di creatori di gioco e più tiratori per aprire il campo.