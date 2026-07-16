Il film delle Finali NBA 2026 in onda su Sky

È passato quasi un mese dalla vittoria del titolo NBA da parte dei New York Knicks, ma dopo un’attesa lunga 53 anni nessuno potrà mai dimenticare quello che hanno fatto Jalen Brunson e compagni. Per rivivere ogni emozione delle Finals c’è “Il film delle Finali NBA 2026” in onda sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW a partire da giovedì 16 luglio

I tifosi dei New York Knicks hanno dovuto attendere 53 lunghi anni per vedere la propria squadra vincere il titolo NBA, ma quanto successo nella scorsa primavera non se lo potrà mai dimenticare nessuno. I Knicks sono tornati sul tetto del mondo con una cavalcata straordinaria nella quale hanno vinto anche 13 partite consecutive, suggellando due mesi di basket celestiale con la vittoria in cinque partite contro i San Antonio Spurs alle finali NBA, "vendicando" la sconfitta del 1999 in finale proprio contro i texani. Tutte le emozioni delle Finals potranno essere rivissute ne "Il film delle Finali NBA 2026", lo speciale narrato dalla leggenda NBA Jamal Crawford in onda sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW a partire da giovedì 16 luglio e poi per tutta l’estate. Questi i primi passaggi su Sky Sport Basket, canale 206 del palinsesto Sky: