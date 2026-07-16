Soragna incontra Fontecchio: lo speciale è su Sky

"Teo Soragna incontra Simone Fontecchio": da oggi in onda su Sky Sport lo speciale nel quale Matteo Soragna si siede con Simone Fontecchio per trenta minuti in cui ripercorre la sua intera carriera. Da Pescara fino ai Miami Heat e l’esperienza in Nazionale, l’unico azzurro in NBA parla di tutto il percorso che lo ha portato al livello più alto del mondo. Primo passaggio giovedì 16 luglio alle 20.45 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW

Quella che comincerà il prossimo ottobre sarà la quinta stagione di Simone Fontecchio in NBA, l'unico giocatore italiano attualmente parte della lega più importante del mondo. Ma il viaggio dell'azzurro comincia da molto più lontano: insieme a Matteo Soragna, Fontecchio ripercorre tutta la sua storia in uno speciale di 30 minuti in onda sui canali di Sky Sport in collaborazione con La Giornata Tipo. Dalla famiglia con un grande passato nello sport fino ad arrivare ai Miami Heat, nei quali giocherà anche il prossimo anno, Fontecchio parla di tutto, nel bene e nel male, come per l'avventura con la Nazionale - che gli ha regalato l'emozione di prendere parte alle Olimpiadi di Tokyo 2021, ma anche la delusione per i due tiri liberi sbagliati contro la Francia a Eurobasket 2022. Il primo passaggio dello speciale andrà in onda giovedì 16 luglio alle 20.45 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW.