Oltre a essere stato suo compagno di squadra alle Olimpiadi di Parigi 2024, Tyrese Haliburton è anche un amico e un collega di LeBron James , tanto da salire sul palco del Fanatics Fest di New York per un’apparizione speciale per il podcast Mind The Game. Haliburton, da buon conduttore, ha provato a far svelare a James la sua prossima destinazione per avere lo scoop , ma il Re ha respinto immediatamente ogni tentativo dicendogli "Ne abbiamo parlato pochi minuti fa nel retro" e rimettendolo al suo posto.

Non si tratta dell’unica occasione in cui James ha respinto al mittente un tentativo di Haliburton: come ha rivelato la stessa guardia dei Pacers, qualche tempo fa ha provato a reclutarlo per portarlo a Indianapolis. "Ho mandato un messaggio a Bron forse un mese fa, prima ancora che prendesse la sua decisione di lasciare Los Angeles" ha raccontato. "Gli ho scritto: 'Ehi, se vuoi venire in Indiana, possiamo fare qualcosa che spacca'. Lui mi ha risposto solo con due facce che piangevano dal ridere e questo è tutto quello che ho ottenuto. Quindi, ho deciso da quel momento in poi che ho finito di reclutarlo in free agency. Non so se succederà qualcosa con Indiana". Un racconto che ha strappato un sorriso a James presente lì con lui sul palco, ma i Pacers non erano nemmeno tra le dieci squadre finite sulla lavagna del suo agente Rich Paul — segnale che non sono mai stati neanche nei pensieri di James, nonostante l’amicizia con Haliburton.