La lega intera sta passando giorni di pausa in attesa che LeBron James definisca il suo destino , ma in questi giorni c’è un altro nome che potrebbe tornare di stretta attualità sul mercato degli scambi . Da una decina di giorni infatti Michael Porter Jr. può firmare un’estensione di contratto con i Brooklyn Nets, e secondo quanto riportato dall’insider Chris Haynes ci si attende che le parti ne discutano in questi giorni con l’agente del giocatore Mark Bartelstein. Se giocatore e squadra non dovessero arrivare a un accordo, però, è possibile che entrambe le parti provino a esplorare uno scambio, così che MPJ possa andare dove vogliono estendere il suo contratto e i Nets non perdano a zero il giocatore a un anno dalla scadenza del contratto.

MPJ entra nella stagione 2026-27 con un contratto in scadenza da 40.8 milioni di dollari, e secondo le cifre riportate da Bobby Marks di ESPN può firmare un quadriennale fino a 234 milioni. Nell’ultima annata, la prima lontana dai Denver Nuggets, ha vissuto nettamente la sua miglior stagione della carriera, viaggiando a 24.2 punti e 7.1 rimbalzi a partita in 52 gare disputate. "Sono sicuro che ne parleremo" aveva dichiarato il GM dei Nets Sean Marks. "Abbiamo ancora tempo, non c'è fretta immediata in questo momento con Mike. Lo apprezziamo molto: ha avuto un anno fantastico, probabilmente il suo miglior anno da professionista. Si merita molti complimenti, è stato bello vedere cosa ha fatto Mike per noi".