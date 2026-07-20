Dopo la cessione di Luguentz Dort agli Atlanta Hawks, il GM degli OKC Thunder Sam Presti ha concesso una rara intervista per spiegare la decisione, ammettendo che non è stata dettata da motivi cestistici: "È stata una scelta finanziaria. I soldi risparmiati quest’estate verranno riallocati per le squadre future, permettendoci di prendere più decisioni cestistiche nei prossimi anni"
Solitamente Sam Presti non concede interviste durante la stagione, limitando le sue apparizioni pubbliche a un’unica conferenza stampa fiume al termine dell’annata. A poche ore di distanza dalla cessione di Luguentz Dort agli Atlanta Hawks in cambio di tre seconde scelte al Draft, il capo della dirigenza degli Oklahoma City Thunder ha sentito la necessità di spiegare la decisione sia ai suoi tifosi sia, probabilmente, ai membri della squadra, a partire da Shai Gilgeous-Alexander: "Eravamo a nostro agio nell'essere sopra il secondo apron con questa squadra per via del modo unico in cui siamo stati costruiti, e siamo stati coerenti con questo punto di vista per alcuni anni" ha detto Presti a Justin Martínez del The Oklahoman. "Questa è stata una decisione finanziaria. L'impressione che mi è stata data è che i risparmi generati quest’estate e dall'essere fuori dalla luxury tax negli ultimi anni verranno riallocati per le squadre future. Insieme ad altri nuovi flussi di entrate, questo ci consentirà di prendere più decisioni puramente cestistiche nei prossimi anni".
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Presti: "Cason Wallace e Ajay Mitchell avranno più responsabilità"
La sensazione è che Presti non sia contentissimo della decisione della proprietà di non spendere per un roster capace di contendere per il titolo (e che nemmeno lo sia l’MVP Shai Gilgeous-Alexander), ma che si sia dovuto far andare bene la scelta (che ha portato a un risparmio di 84 milioni di dollari in luxury tax) con la prospettiva di mantenere intatta la squadra nel prossimo futuro, pur avendo chiaramente peggiorato il roster visto che non è arrivato un sostituto del canadese. "Perdere Lu avrà sicuramente un effetto sulla squadra, ma penso che siamo ben posizionati per reinventarci e continuare a trovare nuove strade per vincere" ha detto Presti. "Cason (Wallace) e Ajay (Mitchell) avranno più responsabilità, così come altri. È sempre stata la nostra convinzione che sia necessario abbracciare il cambiamento e non cadere vittima del tentativo di imitare noi stessi o il nostro stile di gioco precedente. Come facciamo all'inizio di ogni stagione, dobbiamo dare spazio alla squadra per riscoprirsi ancora una volta. Perdere tre fantastici giocatori e professionisti [oltre a Dort, fa riferimento anche a Isaiah Joe e Aaron Wiggins, ndr] non è facile e il nostro margine di errore sarà inferiore a quello che è stato per un po' di tempo, ma sono curioso di vedere come ritroveremo la quadra".