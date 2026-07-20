Solitamente Sam Presti non concede interviste durante la stagione , limitando le sue apparizioni pubbliche a un’unica conferenza stampa fiume al termine dell’annata. A poche ore di distanza dalla cessione di Luguentz Dort agli Atlanta Hawks in cambio di tre seconde scelte al Draft , il capo della dirigenza degli Oklahoma City Thunder ha sentito la necessità di spiegare la decisione sia ai suoi tifosi sia, probabilmente, ai membri della squadra , a partire da Shai Gilgeous-Alexander: " Eravamo a nostro agio nell'essere sopra il secondo apron con questa squadra per via del modo unico in cui siamo stati costruiti, e siamo stati coerenti con questo punto di vista per alcuni anni" ha detto Presti a Justin Martínez del The Oklahoman. " Questa è stata una decisione finanziaria . L'impressione che mi è stata data è che i risparmi generati quest’estate e dall'essere fuori dalla luxury tax negli ultimi anni verranno riallocati per le squadre future . Insieme ad altri nuovi flussi di entrate, questo ci consentirà di prendere più decisioni puramente cestistiche nei prossimi anni ".

Presti: "Cason Wallace e Ajay Mitchell avranno più responsabilità"

La sensazione è che Presti non sia contentissimo della decisione della proprietà di non spendere per un roster capace di contendere per il titolo (e che nemmeno lo sia l’MVP Shai Gilgeous-Alexander), ma che si sia dovuto far andare bene la scelta (che ha portato a un risparmio di 84 milioni di dollari in luxury tax) con la prospettiva di mantenere intatta la squadra nel prossimo futuro, pur avendo chiaramente peggiorato il roster visto che non è arrivato un sostituto del canadese. "Perdere Lu avrà sicuramente un effetto sulla squadra, ma penso che siamo ben posizionati per reinventarci e continuare a trovare nuove strade per vincere" ha detto Presti. "Cason (Wallace) e Ajay (Mitchell) avranno più responsabilità, così come altri. È sempre stata la nostra convinzione che sia necessario abbracciare il cambiamento e non cadere vittima del tentativo di imitare noi stessi o il nostro stile di gioco precedente. Come facciamo all'inizio di ogni stagione, dobbiamo dare spazio alla squadra per riscoprirsi ancora una volta. Perdere tre fantastici giocatori e professionisti [oltre a Dort, fa riferimento anche a Isaiah Joe e Aaron Wiggins, ndr] non è facile e il nostro margine di errore sarà inferiore a quello che è stato per un po' di tempo, ma sono curioso di vedere come ritroveremo la quadra".