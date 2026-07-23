Houston ingaggia Chip Engelland, il guru del tiro

Gli Houston Rockets aggiungono al proprio staff tecnico Chip Engelland, allenatore considerato un vero e proprio mago per quanto riguarda il tiro. Dopo 17 anni ai San Antonio Spurs e 5 anni agli Oklahoma City Thunder, Engelland si è trasferito alla corte di Ime Udoka dovrà si occuperà di lavorare sulla meccanica di Amen Thompson e di Tari Eason in primis

Colpo importante degli Houston Rockets in vista della prossima stagione. No, i texani non hanno ingaggiato alcun nuovo giocatore ma, secondo ESPN e The Athletic, hanno ingaggiato Chip Engelland, il guru del tiro, uno dei migliori allenatori specializzati di tutta la NBA.

Californiano di 55 anni, Engelland allena dal 1999 ed è diventato famoso per l’esperienza ai San Antonio Spurs, 17 anni fra il 2005 e il 2022, dove ha letteralmente ricostruito la meccanica di tiro di Tony Parker, di Kawhi Leonard e di DeJounte Murray, le sue “opere” di maggior successo. Negli ultimi 4 anni invece ha lavorato con gli Oklahoma City Thunder.

Ora una nuova avventura ai Rockets con Ime Udoka, con cui già aveva lavorato ai tempi degli Spurs: a Houston avrà il compito principale di sviluppare la meccanica e la routine di tiro di Amen Thompson e di Tari Eason, due incredibili atleti ma che difettano proprio in quel fondamentale per diventare dei veri e propri All Star. Inoltre Houston è stata 28° nell’ultima stagione per triple tentate a gara, 31.5, seppur con un più che discreto 36.4% (10°).