Sono ore, anzi giorni di attesa per conoscere il futuro di LeBron James e inevitabilmente le teorie si sprecano. L’ultima ricostruzione arriva da Kevin O’Connor di Yahoo! secondo cui il Re starebbe continuando a rimandare la sua decisione per capire se una delle franchigie interessate a ingaggiarlo può organizzare uno scambio per prendere uno tra Anthony Davis e Kyrie Irving, gli ex compagni a cui è rimasto più legato e con cui ha vinto.

In questo momento la realtà è che nessuna tra Cleveland, Miami, Philadelphia e Golden State può o vuole architettare uno scambio per Davis o per Irving. I Cavs si sono impegnati con James Harden che attende appunto una mossa del Re per firmare l’estensione, gli Heat hanno preso Giannis Antetokounmpo e rifirmato Andrew Wiggins, e non hanno altri assets o spazio salariale, idem i 76ers con Jaylen Brown (e la presenza di Maxey esclude una trade per Irving), infine gli Warriors avrebbero provato a scambiare per Davis, ma gli Wizards non sembrano disposti a cedere il lungo e gli stessi Dubs non sono totalmente convinti di disfarsi di Jimmy Butler, seppur fuori almeno fino a fine 2026 per infortunio.