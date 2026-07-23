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Wembanyama e il rinnovo: "Non voglio che il denaro limiti il nostro potenziale"

NBA
©Getty

In occasione del lancio del videogioco NBA 2K27 di cui è uno degli atleti-copertina, Victor Wembanyama ha parlato del suo rinnovo con i San Antonio Spurs e dello sconto da 50 milioni di dollari in 5 anni: "Spesso nella NBA di oggi il potenziale delle squadre non è massimizzato per colpa del denaro. Non voglio che questo sia il nostro caso. Possiamo migliorare tanto"

Nelle scorse settimane ha fatto certamente notizia l’estensione contrattuale di Victor Wembanyama con i San Antonio Spurs, col fenomeno francese che ha rinunciato al SuperMax da 303 milioni di dollari in 5 anni e ha firmato invece per 252 milioni, garantendo un risparmio da circa 10 milioni a stagione alla franchigia. Una mossa che garantisce agli Spurs la flessibilità salariale per rinforzare la squadra e puntare al titolo sfuggito nelle scorse Finals contro i New York Knicks.

 

Wembanyama ha parlato per la prima volta del suo rinnovo in un’intervista con The Athletic in occasione del lancio del videogioco NBA 2K27 di cui è uno degli atleti-copertina: "Abbiamo una buona squadra, abbiamo fatto un ottimo percorso nei playoff e un'ottima stagione regolare. Ma la cosa ancora migliore e più importante è il nostro potenziale". E ancora: "La realtà dell'NBA di oggi è che spesso il potenziale delle squadre non viene espresso appieno a causa del denaro. Voglio solo assicurarmi che questo non accada mai a noi".

 

Parole di enorme maturità per il 22enne di Le Chesnay che anche in questo sembra aver già raccolto il testimone che fu in passato di David Robinson e di Tim Duncan, storiche colonne dei San Antonio Spurs.

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