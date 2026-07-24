Anche a Bronny James è stato chiesto dove andrà suo padre in free agency, e rispondendo a una domanda sui Golden State Warriors ha risposto solo "Non so dove andrà, ma sarebbe pazzesco se lo facesse". Il futuro del 22enne non dovrebbe essere legato a quello del padre, almeno per la prossima stagione

Da una parte il mondo intero attende la decisione di LeBron James , dall’altra quello stesso mondo cerca un qualsiasi spiraglio per capire dove giocherà nella sua 24^ stagione in carriera . Anche a Bronny James , presente a New York in questi giorni, è stato chiesto cosa ne sarà di suo padre: intervistato in maniera improvvisata per strada nella live dello streamer (sconosciuto) biggy22x, g li è stato chiesto se suo padre sarebbe andato ai Golden State Warriors . "Non so dove andrà ma sarebbe pazzesco se lo facesse " ha risposto Bronny cercando di sviare la domanda.

Il futuro di Bronny non è legato a LeBron, per ora

Golden State, almeno stando alle ultime voci, sarebbe finita un po’ indietro nella lista delle preferenze di LeBron, mentre in prima fila rimangono Cleveland, Philadelphia e Miami. Per quanto improbabile che Bronny non sappia dove voglia andare suo padre, non è scontato che i due continuino a giocare insieme come successo negli ultimi due anni: suo padre ha detto esplicitamente di considerarlo "un ex compagno di squadra", e Dan Woike di The Athletic ha detto che i Lakers tengono Bronny in grande considerazione e apprezzano i miglioramenti sensibili realizzati nei suoi primi anni.