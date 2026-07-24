Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

NBA, Bronny James: "Non so dove andrà papà, sarebbe pazzesco vederlo agli Warriors"

NBA
©Getty

Anche a Bronny James è stato chiesto dove andrà suo padre in free agency, e rispondendo a una domanda sui Golden State Warriors ha risposto solo "Non so dove andrà, ma sarebbe pazzesco se lo facesse". Il futuro del 22enne non dovrebbe essere legato a quello del padre, almeno per la prossima stagione

Da una parte il mondo intero attende la decisione di LeBron James, dall’altra quello stesso mondo cerca un qualsiasi spiraglio per capire dove giocherà nella sua 24^ stagione in carriera. Anche a Bronny James, presente a New York in questi giorni, è stato chiesto cosa ne sarà di suo padre: intervistato in maniera improvvisata per strada nella live dello streamer (sconosciuto) biggy22x, gli è stato chiesto se suo padre sarebbe andato ai Golden State Warriors. "Non so dove andrà ma sarebbe pazzesco se lo facesse" ha risposto Bronny cercando di sviare la domanda.

Il futuro di Bronny non è legato a LeBron, per ora

Golden State, almeno stando alle ultime voci, sarebbe finita un po’ indietro nella lista delle preferenze di LeBron, mentre in prima fila rimangono Cleveland, Philadelphia e Miami. Per quanto improbabile che Bronny non sappia dove voglia andare suo padre, non è scontato che i due continuino a giocare insieme come successo negli ultimi due anni: suo padre ha detto esplicitamente di considerarlo "un ex compagno di squadra", e Dan Woike di The Athletic ha detto che i Lakers tengono Bronny in grande considerazione e apprezzano i miglioramenti sensibili realizzati nei suoi primi anni.

Approfondimento

LeBron e Bronny, nel 2006 e nel 2026. ViDEO

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

Houston ingaggia Chip Engelland, il guru del tiro

NBA

Gli Houston Rockets aggiungono al proprio staff tecnico Chip Engelland, allenatore considerato un...

Wembanyama: "I soldi limitano il potenziale"

NBA

In occasione del lancio del videogioco NBA 2K27 di cui è uno degli atleti-copertina, Victor...

LeBron James attende: chi prende Davis o Irving?

NBA

Secondo una ricostruzione di Kevin O’Connor di Yahoo!, l’attesa di LeBron James sarebbe legata...

Compra giacca di Wilt a 3$ e la vende a 89.600

NBA

Lo scorso gennaio un 19enne di Portland ha acquistato una sopramaglia di Wilt Chamberlain a 3.07...

LeBron ai Celtics? Pierce: "Non lo vogliamo"

NBA

Paul Pierce ha rifiutato categoricamente la possibilità che LeBron James passi ai Boston Celtics...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS