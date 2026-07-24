Anche a Bronny James è stato chiesto dove andrà suo padre in free agency, e rispondendo a una domanda sui Golden State Warriors ha risposto solo "Non so dove andrà, ma sarebbe pazzesco se lo facesse". Il futuro del 22enne non dovrebbe essere legato a quello del padre, almeno per la prossima stagione
Da una parte il mondo intero attende la decisione di LeBron James, dall’altra quello stesso mondo cerca un qualsiasi spiraglio per capire dove giocherà nella sua 24^ stagione in carriera. Anche a Bronny James, presente a New York in questi giorni, è stato chiesto cosa ne sarà di suo padre: intervistato in maniera improvvisata per strada nella live dello streamer (sconosciuto) biggy22x, gli è stato chiesto se suo padre sarebbe andato ai Golden State Warriors. "Non so dove andrà ma sarebbe pazzesco se lo facesse" ha risposto Bronny cercando di sviare la domanda.
Il futuro di Bronny non è legato a LeBron, per ora
Golden State, almeno stando alle ultime voci, sarebbe finita un po’ indietro nella lista delle preferenze di LeBron, mentre in prima fila rimangono Cleveland, Philadelphia e Miami. Per quanto improbabile che Bronny non sappia dove voglia andare suo padre, non è scontato che i due continuino a giocare insieme come successo negli ultimi due anni: suo padre ha detto esplicitamente di considerarlo "un ex compagno di squadra", e Dan Woike di The Athletic ha detto che i Lakers tengono Bronny in grande considerazione e apprezzano i miglioramenti sensibili realizzati nei suoi primi anni.