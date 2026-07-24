I Grizzlies mettono nel mirino Jordan Hawkins

La carriera di Jordan Hawkins in NBA fino a questo momento non è stata certamente di successo. Dopo una buona stagione da sophomore in cui aveva chiuso a 10.8 punti di media in 56 partite, lo scorso anno il prodotto da UConn ha visto dimezzare sia il suo rendimento (5.1 punti a partita) che il suo minutaggio (da 23.6 a 13.6 minuti) in 51 partite, finendo fuori dalle rotazioni anche di una squadra da 26 vittorie come i Pelicans dello scorso anno. Per questo motivo, entrando nel suo ultimo anno di contratto, il suo futuro potrebbe essere altrove: secondo quanto riportato da Marc Stein e Jake Fischer, i Memphis Grizzlies hanno espresso il loro interesse per il tiratore scelto alla numero 14 del Draft del 2023 .

Dopo aver acquisito gioventù e fisicità al Draft e sul mercato con gli arrivi di Cameron Boozer, Karim Lopez, Isaiah Stewart, Jerami Grent, Kris Murray e Quinten Post, la squadra di coach Iisalo potrebbe scommettere su un giocatore che finora non è riuscito a esprimere il suo talento (e neanche il suo potenziale da tiratore, viaggiando col 34.8% da tre in carriera). New Orleans, che fino a questo momento è rimasta completamente immobile sul mercato rinnovando solamente DeAndre Jordan con un biennale al minimo, non ha impellente necessità di cedere i 7 milioni di dollari previsti dal suo contratto ma potrebbero ritenere utile liberare uno spazio a roster per avere maggiore flessibilità, anche se al momento hanno 14 giocatori sotto contratto e hanno 10.3 milioni di spazio sotto il primo apron.