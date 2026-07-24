I Grizzlies mettono nel mirino Jordan Hawkins

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Mercato NBA, i Memphis Grizzlies mettono nel mirino Jordan Hawkins

NBA
©Getty

Dopo aver aggiunto fisicità e gioventù al roster, i Memphis Grizzlies sarebbero interessati a prendere un tiratore come Jordan Hawkins, finito ai margini dei New Orleans Pelicans che non hanno effettuato alcun movimento di mercato fino a questo momento, né in entrata né in uscita. La scelta numero 14 del Draft 2023 comincerà il suo ultimo anno di contratto

La carriera di Jordan Hawkins in NBA fino a questo momento non è stata certamente di successo. Dopo una buona stagione da sophomore in cui aveva chiuso a 10.8 punti di media in 56 partite, lo scorso anno il prodotto da UConn ha visto dimezzare sia il suo rendimento (5.1 punti a partita) che il suo minutaggio (da 23.6 a 13.6 minuti) in 51 partite, finendo fuori dalle rotazioni anche di una squadra da 26 vittorie come i Pelicans dello scorso anno. Per questo motivo, entrando nel suo ultimo anno di contratto, il suo futuro potrebbe essere altrove: secondo quanto riportato da Marc Stein e Jake Fischer, i Memphis Grizzlies hanno espresso il loro interesse per il tiratore scelto alla numero 14 del Draft del 2023.

Dopo aver acquisito gioventù e fisicità al Draft e sul mercato con gli arrivi di Cameron Boozer, Karim Lopez, Isaiah Stewart, Jerami Grent, Kris Murray e Quinten Post, la squadra di coach Iisalo potrebbe scommettere su un giocatore che finora non è riuscito a esprimere il suo talento (e neanche il suo potenziale da tiratore, viaggiando col 34.8% da tre in carriera). New Orleans, che fino a questo momento è rimasta completamente immobile sul mercato rinnovando solamente DeAndre Jordan con un biennale al minimo, non ha impellente necessità di cedere i 7 milioni di dollari previsti dal suo contratto ma potrebbero ritenere utile liberare uno spazio a roster per avere maggiore flessibilità, anche se al momento hanno 14 giocatori sotto contratto e hanno 10.3 milioni di spazio sotto il primo apron.

Approfondimento

Le prime scelte del Draft stanno già brillando

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

I Grizzlies mettono nel mirino Jordan Hawkins

NBA

Dopo aver aggiunto fisicità e gioventù al roster, i Memphis Grizzlies sarebbero interessati a...

Bronny: "Sarebbe pazzesco papà agli Warriors"

NBA

Anche a Bronny James è stato chiesto dove andrà suo padre in free agency, e rispondendo a una...

Houston ingaggia Chip Engelland, il guru del tiro

NBA

Gli Houston Rockets aggiungono al proprio staff tecnico Chip Engelland, allenatore considerato un...

Wembanyama: "I soldi limitano il potenziale"

NBA

In occasione del lancio del videogioco NBA 2K27 di cui è uno degli atleti-copertina, Victor...

LeBron James attende: chi prende Davis o Irving?

NBA

Secondo una ricostruzione di Kevin O’Connor di Yahoo!, l’attesa di LeBron James sarebbe legata...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS