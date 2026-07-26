NBA, quello di LeBron James è il più grande taglio di stipendio di sempre. CLASSIFICA
La scelta di LeBron James di firmare coi Sixers sicuramente non è stata finanziaria: James infatti è passato dall’essere il 12° giocatore più pagato della NBA a circa il 300°, in quello che è diventato il più grande taglio di stipendio nella storia. Ecco la top-5 stilata da HoopsHype sui giocatori che da un anno all’altro hanno visto ridurre drasticamente i loro stipendi, seppur al termine di carriere estremamente remunerative come nel caso di James, che solo dalla NBA ha guadagnato quasi 600 milioni di dollari
- -27.3 milioni di dollari
- Da 43.2 milioni nel 2023-24 a 15.9 milioni nel 2024-25
- Guadagni in carriera: 301 milioni di dollari
- -29.5 milioni di dollari
- Da 35.09 milioni nel 2025-26 a 5.59 milioni nel 2026-27
- Guadagni in carriera: 290 milioni di dollari
- -29.5 milioni di dollari
- Da 31.3 milioni nel 2021-22 a 1.8 milioni nel 2022-23
- Guadagni in carriera: 260 milioni di dollari
- -43.2 milioni di dollari
- Da 47 milioni nel 2022-23 a 3.8 milioni nel 2023-24
- Guadagni in carriera: 350 milioni di dollari
- -48.7 milioni di dollari
- Da 52.6 milioni nel 2025-26 a 3.9 milioni nel 2026-27
- Guadagni in carriera: 588 milioni di dollari