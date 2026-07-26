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NBA, quello di LeBron James è il più grande taglio di stipendio di sempre. CLASSIFICA

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©Getty

La scelta di LeBron James di firmare coi Sixers sicuramente non è stata finanziaria: James infatti è passato dall’essere il 12° giocatore più pagato della NBA a circa il 300°, in quello che è diventato il più grande taglio di stipendio nella storia. Ecco la top-5 stilata da HoopsHype sui giocatori che da un anno all’altro hanno visto ridurre drasticamente i loro stipendi, seppur al termine di carriere estremamente remunerative come nel caso di James, che solo dalla NBA ha guadagnato quasi 600 milioni di dollari

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