La scelta di LeBron James di firmare coi Sixers sicuramente non è stata finanziaria: James infatti è passato dall’essere il 12° giocatore più pagato della NBA a circa il 300°, in quello che è diventato il più grande taglio di stipendio nella storia. Ecco la top-5 stilata da HoopsHype sui giocatori che da un anno all’altro hanno visto ridurre drasticamente i loro stipendi, seppur al termine di carriere estremamente remunerative come nel caso di James, che solo dalla NBA ha guadagnato quasi 600 milioni di dollari