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l'analisi

LeBron James a Philadelphia? "Follow the money"

Mauro Bevacqua

Tre nomi per provare a capire qualcosa di più della scelta di LeBron James di firmare per i Philadelphia 76ers. Non sono quelli di Tyrese Maxey, Jaylen Brown e Joel Embiid, perché non bisogna guardare in campo ma fuori. Conosciamo meglio Josh Harris, Michael Rubin e Bob Myers

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