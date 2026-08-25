Ospite del podcast di LaVar Ball, Justin Tatum, padre della stella dei Celtics, non si è tirato indietro quando gli è stato chiesto un pronostico su chi vincerà il titolo nella prossima stagione. Secondo Tatum Sr. i Knicks faranno il repeat, e quanto al roster con cui dovrà giocare il figlio papà Tatum ha usato parole assai poco gentili che di certo non faranno piacere ai compagni di squadra di Jayson...

A condurre la discussione tra padri di giocatori o ex giocatori NBA è LaVar Ball, protagonista principale del podcast 'Ultimate Dads Unplugged' e Justin Tatum, papà della stella dei Celtics, nel ruolo di ospite dimostra da subito di sapersi adattare al tono polemico che ha reso celebre il genitore dei fratelli Ball. Quando gli viene chiesto chi vincerà il titolo nella prossima stagione, Tatum Sr. non ha grandi dubbi: "I Knicks potrebbero ripetersi". In studio, presente anche il padre di Dwyane Wade, tutti si stupiscono che Justin non abbia scelto la squadra del figlio, ma lui liquida la questione con un laconico "Il roster dei Celtics è una m**da" che di certo non farà piacere ai compagni di squadra del figlio.