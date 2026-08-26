Klay Thompson: "A Miami posso vincere ancora"

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Klay Thompson sbarca a Miami: "Attratto dalla possibilità di vincere ancora"

NBA
©Getty

Presentazione ufficiale da nuovo giocatore dei Miami Heat per Klay Thompson, dopo la risoluzione del contratto coi Dallas Mavericks. "Mi ha attratto l’opportunità di vincere ancora. Non c’è niente di meglio del sapore della vittoria", ha dichiarato l’ex Warriors. "È il giocatore che volevamo, è un grande campione, sa come vincere e come aiutare i compagni", ha detto coach Erik Spoelstra 

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A causa del traffico la sua presentazione è iniziata leggermente in ritardo, ma Klay Thompson saprà come farsi perdonare e apprezzare sul campo da giocatore dei Miami Heat. È il giocatore che la franchigia di Pat Riley e di coach Erik Spoelstra cercava da settimane e lui ha lasciato quasi 10 milioni di dollari sul tavolo per separarsi dai Dallas Mavericks e trasferirsi da free agent a South Beach.

 

"So che qui c’è un’atmosfera esigente ed è quello che mi ha attratto", ha detto subito l’ex Golden State Warriors. "L’opportunità di vincere e di giocare ad alto livello ha fatto la differenza. Ho assaporato il gusto della vittoria in passato e non c’è niente di meglio", ha aggiunto Thompson, 4 volte campione NBA nella Baia al fianco di Stephen Curry, oltre che quarto di sempre per triple segnate in carriera, a -74 da Ray Allen, un ex degli Heat.

Toccherà a lui, con Andrew Wiggins e Tim Hardaway soprattutto, punire le attenzioni su Giannis Antetokounmpo e su Bam Adebayo. "Il giocatore che volevamo, uno dei migliori specialisti. Siamo molto eccitati, è un grande campione, lo rispettiamo, sa come si vince, come aiutare gli altri, conosce il gioco e ha ancora quell’orgoglio per farsi sentire difensivamente", ha aggiunto coach Spoelstra.

 

Infine Klay Thompson si è detto pronto e carico per la nuova avventura: "Per me è una sorta di stagione della redenzione. Voglio dimostrare di poter avere impatto in una squadra vincente e di poterlo fare in modo consistente. È quasi surreale essere qui, è un onore".

 

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