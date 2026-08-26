A poco più di un mese dall’inizio dei training camp, le squadre NBA sono praticamente fatte e quindi si può iniziare a fare delle valutazioni in vista della regular season. Ecco che ESPN ha riunito i suoi esperti per un sondaggio su come possono svilupparsi la Eastern e la Western Conference, e su chi sono le squadre con più possibilità di andare alle Finals e vincere il titolo, conquistato nel 2026 dai New York Knicks

MERCATO NBA: TUTTE LE FIRME E GLI SCAMBI