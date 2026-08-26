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NBA, chi andrà alle Finals e chi vincerà il titolo 2027? Le previsioni di ESPN

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©Getty

A poco più di un mese dall’inizio dei training camp, le squadre NBA sono praticamente fatte e quindi si può iniziare a fare delle valutazioni in vista della regular season. Ecco che ESPN ha riunito i suoi esperti per un sondaggio su come possono svilupparsi la Eastern e la Western Conference, e su chi sono le squadre con più possibilità di andare alle Finals e vincere il titolo, conquistato nel 2026 dai New York Knicks

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