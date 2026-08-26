NBA, chi andrà alle Finals e chi vincerà il titolo 2027? Le previsioni di ESPN
A poco più di un mese dall’inizio dei training camp, le squadre NBA sono praticamente fatte e quindi si può iniziare a fare delle valutazioni in vista della regular season. Ecco che ESPN ha riunito i suoi esperti per un sondaggio su come possono svilupparsi la Eastern e la Western Conference, e su chi sono le squadre con più possibilità di andare alle Finals e vincere il titolo, conquistato nel 2026 dai New York Knicks
- 11. LA Clippers
- 12. Dallas Mavericks
- 13. Memphis Grizzlies
- 14. New Orleans Pelicans
- 15. Sacramento Kings
- 6. Los Angeles Lakers
- 7. Portland Trail Blazers
- 8. Phoenix Suns
- 9. Golden State Warriors
- 10. Utah Jazz
- 1. San Antonio Spurs
- 2. Oklahoma City Thunder
- 3. Denver Nuggets
- 4. Houston Rockets
- 5. Minnesota Timberwolves
- 11. Charlotte Hornets
- 12. Washington Wizards
- 13. Chicago Bulls
- 14. Milwaukee Bucks
- 15. Brooklyn Nets
- 6. Atlanta Hawks
- 7. Miami Heat
- 8. Toronto Raptors
- 9. Indiana Pacers
- 10. Orlando Magic
- 1. New York Knicks
- 2. Detroit Pistons
- 3. Cleveland Cavaliers
- 4. Philadelphia 76ers
- 5. Boston Celtics
- 1. Oklahoma City Thunder: 88 punti
- 2. San Antonio Spurs: 74 punti
- 3. Minnesota Timberwolves: 9 punti
- T-4. Denver Nuggets: 8 punti
- T-4. Houston Rockets: 8 punti
- 6. Los Angeles Lakers: 2 punti
- 1. New York Knicks: 68 punti
- 2. Philadelphia 76ers: 51 punti
- T-3. Boston Celtics: 17 punti
- T-3. Detroit Pistons: 17 punti
- 5. Indiana Pacers: 12 punti
- 6. Cleveland Cavaliers: 9 punti
- 1. Oklahoma City Thunder: 84 punti
- 2. San Antonio Spurs: 74 punti
- 3. New York Knicks: 11 punti
- 4. Philadelphia 76ers: 10 punti
- 5. Detroit Pistons: 6 punti