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NBA, i Philadelphia 76ers svelano il render della nuova arena per il 2030

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I Philadelphia 76ers, insieme ai Flyers di NHL e la futura franchigia di WNBA, hanno svelato il render della nuova arena che sorgerà nel complesso sportivo della parte sud di Philadelphia, a poca distanza dall’attuale Xfinity Mobile Arena e dove si trovava il vecchio Spectrum fino al 1996. L’apertura della nuova arena è prevista per il 2030 e Comcast (che è partner della costruzione con Harris Blitzer Sports & Entertainment) ne detiene i "naming rights", anche se il suo nome verrà annunciato solo in futuro

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