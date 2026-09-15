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Gibson lascia, Curry, Harden e DeRozan tra i reduci del Draft NBA 2009. FOTO

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©Getty

Col ritiro del 41enne Taj Gibson se ne va un altro dei pochi rimasti del Draft NBA 2009 che vide alla 1 assoluta Blake Griffin. Di quella classe di 17 anni fa, annunciata dall’allora commissioner David Stern, restano esattamente una decina di giocatori, tra NBA e Europa: su tutti spiccano i nomi di Stephen Curry, di James Harden, di DeMar DeRozan e di Jrue Holiday, mentre altri giocano ancora in Europa

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