Gibson lascia, Curry, Harden e DeRozan tra i reduci del Draft NBA 2009. FOTO
Col ritiro del 41enne Taj Gibson se ne va un altro dei pochi rimasti del Draft NBA 2009 che vide alla 1 assoluta Blake Griffin. Di quella classe di 17 anni fa, annunciata dall’allora commissioner David Stern, restano esattamente una decina di giocatori, tra NBA e Europa: su tutti spiccano i nomi di Stephen Curry, di James Harden, di DeMar DeRozan e di Jrue Holiday, mentre altri giocano ancora in Europa
- N.3 del Draft per gli Oklahoma City Thunder
- 37 anni
- N.7 del Draft per i Golden State Warriors
- 38 anni
- N.9 del Draft per i Toronto Raptors
- 37 anni
- N.17 del Draft per i Philadelphia 76ers
- 36 anni
- N.5 del Draft per i Minnesota Timberwolves
- 35 anni
- N.25 del Draft per i Dallas Mavericks
- 38 anni
- N.34 del Draft per gli Houston Rockets
- 38 anni
- N.42 del Draft per i Miami Heat
- 38 anni
- N.45 del Draft per i Dallas Mavericks
- 37 anni
- N.55 del Draft per i Portland Trail Blazers
- 38 anni