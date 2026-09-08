Ospite del podcast di Draymond Green, l’allenatore dei Los Angeles Lakers JJ Redick ha scelto i suoi cinque migliori tiratori di tutti i tempi, dando precedenza ai suoi contemporanei rispetto a quelli del passato. "Senza mancare di rispetto ai grandi di una volta, il gioco di oggi è totalmente diverso per tipo di tiri e volume di conclusioni". Ecco la sua top-5
- "Lui è primo, gli altri sono tutti sotto senza un ordine particolare per quanto mi riguarda" ha specificato Redick
- Redick ha spiegato la mancanza di tiratori degli anni ’80 come ad esempio Larry Bird. "Non voglio denigrare la precedente generazione di tiratori degli anni '80 o '90, ma quei ragazzi non prendevano i tiri che prendiamo oggi né per tipologia né per volume... Era un gioco diverso, e il gioco si è evoluto. Ora diamo molta più importanza sulla costruzione dei tiri da tre. Non si tratta solo della qualità dei tiri: è il volume"