Ospite del podcast di Draymond Green, l’allenatore dei Los Angeles Lakers JJ Redick ha scelto i suoi cinque migliori tiratori di tutti i tempi, dando precedenza ai suoi contemporanei rispetto a quelli del passato. "Senza mancare di rispetto ai grandi di una volta, il gioco di oggi è totalmente diverso per tipo di tiri e volume di conclusioni". Ecco la sua top-5