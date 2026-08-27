L'estate di Golden State è stata tutt'altro che indimenticabile, anzi. Ancora una volta gli Warriors sono stati accostati ai big che hanno finito per cambiare maglia, da Giannis Antetokounmpo a LeBron James passando per Kawhi Leonard, senza però riuscire a imbastire una trade che ravvivasse un po' un ambiente ormai rassegnato a non poter più competere per la vetta della Western Conference . Ecco perché nelle scorse settimane qualche rumor aveva proposto una svolta clamorosa: Steph Curry potrebbe chiedere di cambiare aria . A non escludere la possibilità della clamorosa rottura era stato anche il GM di Golden State Mike Dunleavy Jr ., ma lo scenario di un Curry pronto a giocare con un'altra maglia sembra a oggi più lontano che mai.

Curry Warrior a vita

Nonostante una certa insoddisfazione per i mancati colpi di mercato, infatti, Curry sembra orientato e rinnovare il contratto che lo lega a Golden State e che al momento andrebbe in scadenza a giugno del 2027. Il primo termine utile per sottoscrivere una estensione biennale, orientativamente attorno ai 136 milioni di dollari complessivi, è sabato e, stando a quanto riportato da ESPN, le parti sarebbero molto vicino all'accordo. Curry, quindi, dovrebbe rimanere sulla Baia fino al 2029, quando avrà 41 anni e con ogni probabilità deciderà di chiudere la sua lunga carriera vestendo solo la maglia degli Warriors.