Da sabato Steph Curry può firmare una estensione biennale del suo contratto, teoricamente in scadenza al termine della prossima stagione, e quindi rimanere a Golden State fino al 2029, di fatto chiudendo la carriera vestendo solo la maglia degli Warriors. Nonostante un mercato deludente, infatti, il quattro volte campione NBA sembra in procinto di rinnovare il suo voto di fedeltà alla franchigia che lo scelse al Draft nell'ormai lontano 2009
L'estate di Golden State è stata tutt'altro che indimenticabile, anzi. Ancora una volta gli Warriors sono stati accostati ai big che hanno finito per cambiare maglia, da Giannis Antetokounmpo a LeBron James passando per Kawhi Leonard, senza però riuscire a imbastire una trade che ravvivasse un po' un ambiente ormai rassegnato a non poter più competere per la vetta della Western Conference. Ecco perché nelle scorse settimane qualche rumor aveva proposto una svolta clamorosa: Steph Curry potrebbe chiedere di cambiare aria. A non escludere la possibilità della clamorosa rottura era stato anche il GM di Golden State Mike Dunleavy Jr., ma lo scenario di un Curry pronto a giocare con un'altra maglia sembra a oggi più lontano che mai.
Curry Warrior a vita
Nonostante una certa insoddisfazione per i mancati colpi di mercato, infatti, Curry sembra orientato e rinnovare il contratto che lo lega a Golden State e che al momento andrebbe in scadenza a giugno del 2027. Il primo termine utile per sottoscrivere una estensione biennale, orientativamente attorno ai 136 milioni di dollari complessivi, è sabato e, stando a quanto riportato da ESPN, le parti sarebbero molto vicino all'accordo. Curry, quindi, dovrebbe rimanere sulla Baia fino al 2029, quando avrà 41 anni e con ogni probabilità deciderà di chiudere la sua lunga carriera vestendo solo la maglia degli Warriors.