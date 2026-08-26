NBA, Golden State aggiunge Williams e Niang: il roster per la stagione 2026-27
Dopo aver sognato Giannis Antetokounmpo e Jaylen Brown, e aver progettato un roster con Anthony Davis e LeBron James al fianco di Steph Curry e di Draymond Green, i Golden State Warriors hanno sostanzialmente confermato la squadra del 2025-26, con però Jimmy Butler e Moses Moody infortunati. Le uniche aggiunte sono il rookie Yaxel Lendeborg e i free agent Brandon Williams e Georges Niang, specialisti al minimo salariale per allungare la panchina
- L'obiettivo era dare a Steph Curry e al confermato coach Steve Kerr un'altra chance per competere per il titolo. Si era parlato di uno scambio per Giannis Antetokounmpo o per Jaylen Brown, poi di una trade per arrivare a Anthony Davis e facilitare la firma di LeBron James, con Draymond Green pronto ad accettare qualsiasi cifra per il bene della squadra. Nulla di tutto questo, purtroppo per i fan dei Dubs
- Il general manager Mike Dunleavy ha quindi confermato in toto il roster 2025-26, con i rinnovi di Draymond Green, Al Horford, Kristaps Porzingis, De'Anthony Melton e Gary Payton II, col rookie Lendeborg al posto di Quinten Post (andato a Memphis), e due veterani al minimo salariale per allungare la panchina come Brandon Williams e Georges Niang, gli unici volti nuovi. Senza contare che Jimmy Butler rientrerà solo a gennaio mentre Moses Moody potrebbe saltare tutta la stagione, per gli infortuni
- Stipendio nel 2026-27: 62.6 milioni di dollari
- Stipendio nel 2026-27: 5.7 milioni di dollari
- Stipendio nel 2026-27: 4.6 milioni di dollari
- Stipendio nel 2026-27: 27.7 milioni di dollari
- Stipendio nel 2026-27: 20 milioni di dollari
- Stipendio nel 2026-27: 2.6 milioni di dollari
- Stipendio nel 2026-27: 6.1 milioni di dollari
- Stipendio nel 2026-27: 3.9 milioni di dollari
- Stipendio nel 2026-27: 2.1 milioni di dollari
- Stipendio nel 2026-27: 12.5 milioni di dollari
- Stipendio nel 2026-27: 56.8 milioni di dollari
- Stipendio nel 2026-27: 6.1 milioni di dollari
- Stipendio nel 2026-27: 3.9 milioni di dollari
- Stipendio nel 2026-27: 6.8 milioni di dollari
- Stipendio nel 2026-27: 2.8 milioni di dollari