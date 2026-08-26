Golden State aggiunge Williams e Niang: il roster

Dopo aver sognato Giannis Antetokounmpo e Jaylen Brown, e aver progettato un roster con Anthony Davis e LeBron James al fianco di Steph Curry e di Draymond Green, i Golden State Warriors hanno sostanzialmente confermato la squadra del 2025-26, con però Jimmy Butler e Moses Moody infortunati. Le uniche aggiunte sono il rookie Yaxel Lendeborg e i free agent Brandon Williams e Georges Niang, specialisti al minimo salariale per allungare la panchina

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