In una NBA che, anche a livello di proprietari, continua a cambiare con grande velocità, è ancora possibile aggrapparsi a una certezza: gli eredi di Jerry Buss non smetteranno mai di litigare tra loro. Nella famiglia dell'ex patron dei Lakers , morto nel 2013 , la concordia non è mai stata la specialità della casa, in particolare quando si trattava della gestione della franchigia che il padre aveva acquistato nel 1979 e rilanciato alla grande tra gli anni Ottanta e i Duemila . L' accordo raggiunto nel 2017 dopo vari passaggi legali, che vedeva Jeanie nel ruolo di ' proprietario controllante ' dei Lakers sembrava però aver quantomeno calmato le acque. E se nel 2025 la cessione delle quote di maggioranza a Mark Walter non aveva creato scompiglio in questo senso, quella molto più recente che ha visto J osh Kushner e Bob Iger entrare come nuovi soci di maggioranza pare proprio aver riportato a galla antichi dissapori tra fratelli e sorelle.

Jeanie, gli altri Buss e le quote dei Lakers

La questione, al netto delle inevitabili complicazioni che il ricorso in tribunale annunciato ieri porterà, è piuttosto semplice: Jeanie Buss non intende cedere le quote di minoranza dei Lakers di propietà della famiglia a Kushner e Iger, mentre il resto degli eredi ha già dato il proprio ok all'operazione di cessione. Joey e Janie, nello specifico, che nell'accordo del 2017 di cui sopra erano stati nominati co-fiduciari, stando ai legali di Jeanie avrebbero violato quell'accordo, votando in favore della cessione a Kushner e Iger senza consultare la sorella. La posizione degli altri Buss, invece, è che il voto di due dei tre co-fiduciari e di quattro dei sei eredi, perché oltre ai tre già citati ci sono anche Johnny, Jim e Jesse, fosse legamente valido per procedere alla cessione delle quote. La faccenda, come detto, vivrà ora un altro passaggio nelle aule di tribunale, andando a scrivere l'ennesimo capitolo di una saga famigliare davvero in pieno stile hollywoodiano.