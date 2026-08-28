Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

NBA, i Celtics in futuro potrebbero ritirare la maglia di Jaylen Brown

NBA

La separazione tra Jaylen Brown e i Celtics, arrivata quest'estate tramite la trade con Philadelphia, ha fatto molto discutere e continua a far discutere. Per Brad Stevens, a capo della dirigenza di Boston, quella di cedere l'MVP delle Finals 2024 è stata una scelta sofferta e la franchigia non esclude in futuro di ritirare la maglia di quello che è già diventato un grande ex

TUTTI I NUMERI DI MAGLIA RITIRATI IN NBA, SQUADRA PER SQUADRA

La separazione, all'inizio dello scorso luglio, aveva lasciato in stato di shock buona parte della NBA e di certo i tifosi dei Celtics, perché la trade che ha portato Jaylen Brown, a Boston da dieci anni e protagonista del titolo vinto nel 2024, a Philadelphia è stata per molti versi sconvolgente. E ora, a quasi due mesi dalla conclusione dell'affare, Brad Stevens, a capo della dirigenza biancoverde, è tornato sulla questione sottolineando quanto l'estate abbia portato a compiere scelte difficili: "Vorrei che i tifosi fossero stati qui presenti quest'estate quando abbiamo di fatto dovuto scambiare Jrue Holiday: è stato pesantissimo e lo è stato ancora di più quando si è trattato di cedere un giocatore come Jaylen Brown, che probabilmente vedrà ritirata la sua maglia dei Celtics un giorno".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

Lakers: Jeanie Buss porta i fratelli in tribunale

NBA

Nella vendita record da 12.5 miliardi di dollari con il passaggio dei Lakers da Mark Walter a...

Curry e Golden State: il rinnovo è molto vicino

NBA

Da sabato Steph Curry può firmare una estensione biennale del suo contratto, teoricamente in...

Duren-Pistons: si tratta su 160 milioni in 4 anni

NBA

Prove di disgelo tra Jalen Duren e i Detroit Pistons, col centro che è atteso ad un rinnovo con...

Klay Thompson: "A Miami posso vincere ancora"

NBA

Presentazione ufficiale da nuovo giocatore dei Miami Heat per Klay Thompson, dopo la risoluzione...

LaMelo Ball ha assunto un autista personale

NBA

A rivelarlo è stato il fratello Lonzo, ammettendo che forse alla guida LaMelo Ball non era...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS