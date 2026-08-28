La separazione tra Jaylen Brown e i Celtics, arrivata quest'estate tramite la trade con Philadelphia, ha fatto molto discutere e continua a far discutere. Per Brad Stevens, a capo della dirigenza di Boston, quella di cedere l'MVP delle Finals 2024 è stata una scelta sofferta e la franchigia non esclude in futuro di ritirare la maglia di quello che è già diventato un grande ex

La separazione, all'inizio dello scorso luglio, aveva lasciato in stato di shock buona parte della NBA e di certo i tifosi dei Celtics, perché la trade che ha portato Jaylen Brown, a Boston da dieci anni e protagonista del titolo vinto nel 2024, a Philadelphia è stata per molti versi sconvolgente. E ora, a quasi due mesi dalla conclusione dell'affare, Brad Stevens, a capo della dirigenza biancoverde, è tornato sulla questione sottolineando quanto l'estate abbia portato a compiere scelte difficili: "Vorrei che i tifosi fossero stati qui presenti quest'estate quando abbiamo di fatto dovuto scambiare Jrue Holiday: è stato pesantissimo e lo è stato ancora di più quando si è trattato di cedere un giocatore come Jaylen Brown, che probabilmente vedrà ritirata la sua maglia dei Celtics un giorno".