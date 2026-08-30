Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

NBA, Jason Kidd: "Voglio tornare ad allenare e tra LeBron, Doncic e Flagg scelgo..."

NBA

Dopo dodici anni spesi tra le panchine di Brooklyn, Milwaukee, Lakers come assistente e infine Dallas Jason Kidd si è ritrovato a spasso, ma l'ex giocatore anche di Phoenix e New York non sembra affatto aver intenzione di smettere di allenare. Anzi, Kidd si dice pronto a tornare appena gli sarà possibile e nel frattempo si lancia anche nell'ardua scelta di chi metterebbe come titolare, chi in panchina e chi taglierebbe tra i tre fenomeni generazionali che ha allenato nel corso degli ultimi anni

Quella tra Jason Kidd e la pallacanestro non è una storia d'amore finita, anzi. Dopo vent'anni abbondanti da protagonista sui parquet della NBA e dodici trascorsi tra Brooklyn, Milwaukee e Dallas come capo allenatore, con la parentesi da assistente ai Lakers culminata con la vittoria del titolo, Kidd si è ritrovato a spasso dopo la chiusura del rapporto con i Mavs, ma si dice pronto a tornare in panchina. "Non potrei mai dire no alla possibilità di allenare" ammette Kidd, che confessa di essere ancora in contatto con molti giocatori allenati in passato, tra cui Jalen Brunson e Giannis Antetokounmpo. E, a proposito di giocatori allenati in passato, Kidd si sottopone anche al classico giochino su chi sarebbe titolare, chi panchinaro e chi verrebbe tagliato tra tre fenomeni con cui ha condiviso momenti importanti: LeBron James, Luka Doncic e Cooper Flagg. Tre generazioni a confronto, anche se nell'ordine di scelta Kidd non sembra avere dubbi: LeBron titolare, Luka in panchina e Cooper, almeno per il momento, in tribuna.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

Jason Kidd: "Tra LeBron, Luka e Flagg scelgo..."

NBA

Dopo dodici anni spesi tra le panchine di Brooklyn, Milwaukee, Lakers come assistente e infine...

Durant: "Punto a diventare il GM di Team USA"

NBA

Tra un mese compirà 38 anni, ma Kevin Durant non sembra per il momento avere alcuna intenzione di...

Morant: "Giocare con Lillard sarà divertente"

NBA

Damian Lillard, assente dai parquet da ormai un anno e mezzo, sembra proprio pronto per tornare a...

NBA a Las Vegas e Seattle: i possibili compratori

NBA

Nuovi dettagli emergono riguardo al tema dell’espansione NBA. Secondo The Athletic la franchigia...

Cleveland fa spazio a Harden: tagliato Whitmore

NBA

L'accordo per il rinnovo con James Harden c’è già, ma i Cleveland Cavaliers hanno bisogno di...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS