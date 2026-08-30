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NBA, l'agente di Kuminga: "A Minnesota perché ci hanno promesso un ruolo da titolare"

NBA

Arrivato all'estate da free agent, Jonathan Kuminga ha ricevuto offerte importanti dal punto di vista economico da Lakers e Bulls, ma ha preferito firmare a Minnesota con uno stipendio ridotto. Le ragioni della scelta, nelle parole dell'agente del giocatore, stanno nelle rassicurazioni ricevute dal coach dei Timberwolves, che ha assicurato all'ex Warriors e Hawks un posto da titolare nella nuova versione della squadra

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Quando è arrivata, la notizia della firma di Jonathan Kuminga con Minnesota ha sorpreso tutti. Il motivo della sorpresa stava soprattutto nelle cifre del contratto firmato, 12.4 milioni di dollari per due stagioni (con player option sulla seconda stagione), decisamente inferiori rispetto a quelle offerte tra gli altri da Lakers e Bulls. Il motivo della scelta dell'ex Warriors e Hawks? L'ha spiegato in maniera chiara Aaron Turner, agente del giocatore, ospite dell'ex NBA Chandler Parsons nel suo podcast 'Run It Back'. "A Minnesota ci hanno detto chiaramente: qui sarai l'ara forte in quintetto con LaMelo, Ant, McDaniels e Gobert" ha rivelato Turner, "e coach Chris Finch gli ha promesso di sostenerlo durante tutta la stagione senza metterlo in discussione alle prime difficoltà che si dovessero presentare".

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