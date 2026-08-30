Damian Lillard, assente dai parquet da ormai un anno e mezzo, sembra proprio pronto per tornare a giocare e sui social ha postato il risultato di un allenamento in cui su oltre 1.000 tiri tentati ha realizzato con il 94%. E il nuovo compagno di reparto Ja Morant, arrivato in estate da Memphis, ha subito commentato con entusiasmo la prospettiva di scendere in campo con la maglia dei Blazers

La data è quella del 27 aprile 2025, ovvero quando Damian Lillard, allora ai Bucks, aveva giocato la sua ultima partita in NBA. Da lì di cose ne sono successe, tra il pesante infortunio che l'ha costretto a saltare in toto la scorsa stagione e la chiusura del rapporto con Milwaukee, propedeutica al ritorno nell'amata Portland. E ora Dame sembra davvero pronto a tornare in campo e a riprendere a fare ciò che gli riesce meglio, ovvero tirare e segnare. Sui social, infatti, è comparso il risultato di una sessione di allenamento in cui Lillard ha segnato 1.100 dei 1.168 tiri tentati, realizzando con il 94%. E la cosa non è sfuggita al nuovo compagno di reparto Ja Morant, arrivato ai Blazers questa estate dopo la trade con Memphis, che ha commentato così la prospettiva di giocare con Dame: "Questo sarà davvero divertente".