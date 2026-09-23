Dopo la trade tra Clippers e Raptors, nata a luglio ma perfezionata solo qualche giorno fa a causa delle indagini a carico della franchigia di Steve Ballmer, Kawhi Leonard ha prolungato il contratto che ora lo lega a Toronto fino al giugno del 2029. E nella negoziazione per il rinnovo dell'accordo il giocatore ha accettato di prendere meno del massimo salariale, lasciando così al front office dei canadesi maggior margine di movimento sul mercato

Tutto come da previsioni , ma con una piccola sorpresa . Potrebbe essere questo il sottotitolo al prolungamento contrattuale che Kawhi Leonard ha appena firmato e che lo legherà ai Raptors fino al giugno del 2029 . Come da previsioni perché il giocatore, nel momento in cui all'inizio dell'estate i Clippers l'avevano di fatto messo sul mercato, forte di un contratto in scadenza al termine della prossima stagione aveva fatto sapere di essere disposto a firmare un rinnovo solo con Toronto oppure con San Antonio . Gli Spurs , però, non l'hanno mai cercato, lasciando aperta la strada alla trade con i Raptors , di fatto negoziata ancora a luglio ma perfezionata solo qualche giorno fa dopo la chiusura dell'indagine che ha coinvolto i Clippers , e lo stesso Leonard , per il caso di violazione delle norme che regolano il salary cap.

Kawhi, lo sconto ai Raptors e quello ai Clippers

La durata del prolungamento, due anni, è quella massima consentita dalla cosiddetta regola 'Over 38', qui applicata perché alla nuova scadenza dell'accordo con Toronto Leonard avrà per l'appunto 38 anni. I 115 milioni di dollari concessi, invece, sono un po' meno, per la precisione 11 milioni complessivi in meno, rispetto a quanto il giocatore avrebbe potuto ricevere. Lo sconto di Leonard permette quindi ai Raptors una maggiore flessibilità sul mercato, mentre ai margini del rinnovo è stato reso noto che Kawhi avrebbe anche rinunciato al bouns da 7.45 milioni di dollari, tecnicamente definito trade kicker, che da contratto i Clippers avrebbero dovuto concedergli al momento del perfezionamento dello scambio con Toronto.