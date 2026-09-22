Nicolas Batum annuncia il ritiro dopo 18 stagioni

Con un video diffuso sui propri canali social in cui parla col figlio Ayden di 10 anni nella palestra di Pont-l’Eveque, dove tutto è iniziato, Nicolas Batum ha annunciato il ritiro dal basket giocato. Il francese classe 1988 chiude la carriera dopo 18 stagioni NBA tra Portland, Philadelphia, Charlotte e Los Angeles Clippers, e 15 con la maglia della nazionale francese

Dopo 18 stagioni in NBA e 15 con la maglia della nazionale francese Nicolas Batum ha deciso di appendere le scarpe al chiodo. L'ala classe 1988, 38 anni il prossimo 14 dicembre, con origini camerunensi per papà Richard, ha annunciato il ritiro con un video diffuso sui propri canali social, un dialogo col figlio Ayden, 10 anni, all’interno della palestra di Pont-l’Eveque, dove tutto è iniziato.

"Sì, è finita", ha detto Batum. "Papà ha smesso di giocare a basket. Io ho giocato per molto tempo... Venti anni da professionista. Non è poco. Diciotto anni nella NBA. Quindici con la nazionale francese... È finita”. "Ho deciso di ritirarmi dal basket per diverse ragioni", ha detto ancora Batum al figlio di 10 anni, Ayden, nel video. "Voglio tornare a casa e stare con te. Mi prenderò cura di te e farò spazio agli altri. Penso di aver fatto il mio dovere. La mia esperienza con la Francia è finita due anni fa. E anche l'NBA è finita. Sai, quando hai giocato a basket tanto quanto me, a un certo punto devi sapere quando fermarti. ... Ho fatto tutto quello che dovevo fare."

Batum, scelto al Draft 2008 dai Trail Blazers, ha giocato 7 stagioni a Portland, poi 5 a Charlotte e altre 5 ai Los Angeles Clippers, con in mezzo l’annata 2023-24 a Philadelphia. Tanti i successi inoltre con la nazionale francese: l’oro agli Europei 2013, i bronzi mondiali nel 2014 e nel 2019, e i due argenti olimpici a Tokyo 2020 e a Parigi 2024, perdendo sempre da Team USA. Nel video d’addio Batum ha parlato della semifinale vinta con la Francia contro la Germania agli ultimi Giochi come “Il momento più bello che abbia mai vissuto nel basket".