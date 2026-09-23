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WNBA, Zandalasini rientra dopo i Mondiali ma Golden State cade a Portland

NBA

Dopo la conclusione amara dei Mondiali con l'Italia, Cecilia Zandalasini aveva saltato le prime partite delle Valkyries nell'ultimo scampo di regular season. L'azzurra è però tornata in campo nella notte, riprendendosi il posto in quintetto segnando 7 punti in 18 minuti giocati, ma Golden State ha perso a Portland nella penultima partita prima dei playoff

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La buona notizia è che Cecilia Zandalasini, fuori nelle ultime partite delle Valkyries dopo il rientro dai Mondiali di Berlino, è tornata in campo. Quella meno buona è che Golden State ha perso a Portland, lasciando quindi all'ultima giornata di regular season il verdetto relativo alla posizione nel tabellone dei playoff. A Zandalasini, autrice di 7 punti, 2 rimbalzi e 2 assist in 18 minuti contro le Fire, e compagne a dire il vero basterà vincere in casa delle Sparks, già eliminate dalla post-season, per difendere il secondo posto dall'assalto di Las Vegas. E intanto la stella azzurra ha rimesso minuti nelle gambe, riprendendosi subito il suo posto in quintetto, in attesa di conoscere il nome delle avversarie da affrontare al primo turno dei playoff.

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