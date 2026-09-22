Gli Atlanta Hawks hanno comunicato che Henri Veesaar si è procurato una distorsione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro durante un allenamento dello scorso 15 settembre, e molto probabilmente salterà la sua prima stagione NBA. Il centro estone da North Carolina era stato selezionato con la numero 52 dell’ultimo Draft

La prima stagione NBA di Henri Veesaar è finita ancora prima di iniziare. Infatti il centro estone da North Carolina, scelto alla 52 dell’ultimo Draft, si è procurato un brutto infortunio al ginocchio destro durante un allenamento della scorsa settimana e dovrà essere operato.

"Durante un allenamento del 15 settembre, Henri Veesaar ha riportato un infortunio al ginocchio destro. In seguito a una risonanza magnetica e a una valutazione presso l'Emory Sports Medicine Complex, gli è stata diagnosticata una rottura del legamento crociato anteriore (ACL) del ginocchio destro. Veesaar si sottoporrà a un intervento chirurgico col dottor Kyle Hammond presso l'Emory Sports Medicine Complex a ottobre e si prevede che salterà la stagione 2026-27", la nota degli Atlanta Hawks.

Veesaar, interessante centro estone di 2.13 con ottima mano da fuori, veniva da una stagione importante a North Carolina da 17 punti, 9 rimbalzi e 1.2 stoppate col 46% da tre, ed era considerato un prospetto da primo giro: le sue quotazioni sono poi crollate viste le voci sulla sua scarsa volontà a firmare un contratto two-way, ed è sceso fino alla 52.