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NBA, Wemby: è show anche contro la Svezia e la Francia vola verso i Mondiali del 2027

NBA

Dopo  l'eccellente prestazione nella vittoria casalinga sulla Slovenia di giovedì scorso, Victor Wembanyama ieri ha guidato la Francia al successo in Svezia che vale di fatto il biglietto per i Mondiali del 2027. La stella degli Spurs, accolta da un palazzetto sold out con poco meno di 15.000 spettatori, ha ancora una volta dato spettacolo, dominando su entrambi i lati del campo

Ad attendere Victor Wembanyama e la Francia ieri c'era una Avicii Arena sold out con 14.750 spettatori presenti (5^ partita con più spettatori nelle Qualificazioni Mondiali), e il pubblico accorso a Stoccolma non è rimasto deluso. Certo, ai padroni di casa, guidati da un ottimo Pelle Larsson da 23 punti, la vittoria è sfuggita nel 4° quarto, ma contro un Wemby già in ottima forma non c'è stato davvero nulla da fare. E la stella degli Spurs è stata decisiva, segnando la tripla che a 3 minuti dalla fine ha sancito la fuga dei francesi e zittendo i tifosi dei casa con la consueta sequela di giocate clamorose

Wemby immarcabile, Francia quasi ai Mondiali

Alla fine il risultato, 84-69 in favore degli ospiti, è stato il prodotto logico di una superiorità ben rappresentata dal tabellino personale di Wembanyama. Per lui in meno di 30 minuti giocati sono arrivati 18 punti, 8 rimbalzi, 2 assist, 3 stoppate e un solo errore al tiro. Una prestazione che ha portato la Francia alla vittoria e, di fatto, a staccare il biglietto per i Mondiali del prossimo anno. Wembanyama e compagni, infatti, sono saldamente in testa al gruppo L e per non qualificarsi dovrebbero perdere tutte le quattro partite rimanenti e al contempo vedere almeno una tra Svezia e Ungheria vincerle tutte. Wemby, insomma, può ora pensare serenamente alla nuova stagione NBA, perché il pass per Doha è virtualmente in tasca alla Francia

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