Ad attendere Victor Wembanyama e la Francia ieri c'era una Avicii Arena sold out con 14.750 spettatori presenti ( 5^ partita con più spettatori nelle Qualificazioni Mondiali ), e il pubblico accorso a Stoccolma non è rimasto deluso. Certo, ai padroni di casa, guidati da un ottimo Pelle Larsson da 23 punti, la vittoria è sfuggita nel 4° quarto , ma contro un Wemby già in ottima forma non c'è stato davvero nulla da fare. E la stella degli Spurs è stata decisiva, segnando l a tripla che a 3 minuti dalla fine ha sancito la fuga dei francesi e zittendo i tifosi dei casa con la consueta sequela di giocate clamorose .

Wemby immarcabile, Francia quasi ai Mondiali

Alla fine il risultato, 84-69 in favore degli ospiti, è stato il prodotto logico di una superiorità ben rappresentata dal tabellino personale di Wembanyama. Per lui in meno di 30 minuti giocati sono arrivati 18 punti, 8 rimbalzi, 2 assist, 3 stoppate e un solo errore al tiro. Una prestazione che ha portato la Francia alla vittoria e, di fatto, a staccare il biglietto per i Mondiali del prossimo anno. Wembanyama e compagni, infatti, sono saldamente in testa al gruppo L e per non qualificarsi dovrebbero perdere tutte le quattro partite rimanenti e al contempo vedere almeno una tra Svezia e Ungheria vincerle tutte. Wemby, insomma, può ora pensare serenamente alla nuova stagione NBA, perché il pass per Doha è virtualmente in tasca alla Francia.