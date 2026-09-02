Paul e Westbrook, vacanze in Italia e alley-oop sul mega yacht. VIDEO

Le due leggende, che hanno appena chiuso la loro carriera NBA, stanno facendo le vacanze assieme tra Italia e Francia, e si stanno godendo a pieno il ritiro. Non rinunciano però del tutto al basket e giocano sul loro mega yacht: Chris Paul e Russell Westbrook si scambiano schiacciate e assist in alley-oop, tutto condiviso sui social per la gioia degli appassionati

Vacanze assieme con le rispettive famiglie e amici per Chris Paul e Russell Westbrook, che hanno appeso le scarpe al chiodo nell’ultima stagione NBA. Le due leggende sono su un mega yacht che solca i mari di Italia e Francia, e hanno diffuso sui social video e foto del loro soggiorno, confermando che si stanno godendo a pieno il ritiro.

Il basket però non è sparito, anzi: CP3 e Russ possono disporre di un campo e di un canestro proprio sul loro mega yacht e hanno regalato agli appassionati giocate spettacolari, scambiandosi schiacciate e assist in alley-oop.