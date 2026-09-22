Doc Rivers torna in TV: sarà commentatore per NBC

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NBA, Doc Rivers conferma il ritiro e torna in TV: sarà commentatore per NBC

NBA

L’ex allenatore di Milwaukee Bucks e Philadelphia 76ers in ultima battuta, quest’anno inserito nella Hall of Fame, ha confermato la decisione di ritirarsi e tornerà a lavorare in televisione come commentatore. Ufficiale il suo ingaggio da parte di NBC, network con cui già aveva collaborato durante le Olimpiadi di Londra 2012; in passato Rivers aveva già lavorato per ESPN e per TNT

Doc Rivers non tornerà più in panchina, confermata la decisione di ritirarsi dopo la chiusura dell’ultima esperienza coi Milwaukee Bucks. L’ex playmaker originario di Chicago, campione NBA alla guida dei Boston Celtics nel 2008 e inserito quest’anno nella Hall of Fame, tornerà a lavorare in televisione come commentatore delle partite: ufficiale infatti la sua firma col network NBC.

 

"Posso dire con assoluta sincerità di essermi ritirato", ha dichiarato Rivers. "Ho avuto una lunga carriera. Mi ha portato nella Hall of Fame e sono grato di aver potuto allenare e giocare così a lungo. Per la prima volta, posso concentrarmi al 100% sulla televisione, cosa che non vedo l'ora di fare". L’ex allenatore anche di Orlando, Los Angeles Clippers e Philadelphia è 6° All-Time con 1.194 vittorie.

 

In passato aveva già lavorato con NBC durante le Olimpiadi di Londra 2012 mentre in TV aveva poi collaborato con TNT e di recente con ESPN al fianco di Mike Breen e Doris Burke. La decisione di accettare la proposta di NBC da parte di Doc Rivers è motivata anche dalla volontà di lavorare col figlio Austin, attualmente analyst per il network.

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