I Clippers sono stati puniti con la sottrazione di cinque prime scelte al Draft per il caso Kawhi Leonard, ma i Philadelphia 76ers manterranno il controllo sul "pick swap" previsto per il Draft del 2029 inserito nello scambio per James Harden nel 2023. Un'ottima notizia per i Sixers, che manterranno così un asset da utilizzare sul mercato

La NBA ha usato la mano pesante nei confronti degli LA Clippers per il caso Kawhi Leonard, sottraendo loro ben cinque prime scelte al Draft dal 2029 al 2033 e cancellando così parte del loro futuro per il prossimo decennio. Le colpe dei Clippers per aver aggirato il salary cap, però, non ricadranno sui Philadelphia 76ers: secondo quanto riportato da Chris Hine del Philadelphia Tribune, il "pick swap" previsto per il 2029 in favore dei Sixers non verrà intaccato dalla punizione inflitta ai Clippers, dando loro la possibilità di mantenere un asset di valore - e lasciando a LA la speranza di salvare almeno una scelta in quel quinquennio. Approfondimento Caso Kawhi Leonard: stangata dell'NBA sui Clippers

Da dove arriva quel "pick swap": lo scambio di Harden Riavvolgiamo il nastro per avere un quadro più completo. Nell’ottobre del 2023 i Sixers hanno ceduto James Harden ai Clippers all’interno di una trade a tre squadre ricevendo in cambio una prima scelta 2026 da OKC (poi scambiata e diventata Koa Peat per i Phoenix Suns), una prima scelta 2028 dai Clippers (già ceduta ai Boston Celtics per Jaylen Brown) e un “pick swap” (cioè la possibilità in favore dei Sixers di scambiare la propria scelta con quella dei Clippers, se più favorevole) nel 2029, protetto top-3. Quel "pick swap", che teoricamente doveva essere tolto ai Clippers per via delle punizioni, rimane invece salvo: ai Clippers verrà infatti tolta la scelta del 2029 che hanno ricevuto dagli Indiana Pacers all’interno dello scambio per Ivica Zubac dello scorso febbraio. Approfondimento I Clippers: "Indagine scorretta fin dall’inizio"