Terminata una lunga indagine durata mesi, l’NBA ha ritenuto colpevoli i Los Angeles Clippers e Kawhi Leonard per aver violato le norme sulla violazione del tetto salariale. La franchigia perderà 5 prime scelte future al Draft e il proprietario Steve Ballmer dovrà pagare una multa da 30 milioni di dollari; per Kawhi nessuna sospensione ma dovrà restituire i 700mila dollari incassati dallo zio ed ex agente Dennis Robertson per benefici illeciti avuti dai Clippers

L’NBA ha mantenuto la promessa e ha concluso l’indagine relativa a Kawhi Leonard e ai Los Angeles Clippers, prima della nuova stagione e dopo un anno di lavoro dei legali Wachtell, Lipton, Rosen e Katz. La franchigia e il giocatore, nel frattempo passato ai Toronto Raptors, sono stati ritenuti colpevoli e quindi sanzionati per aver violato le norme sulla violazione del tetto salariale contenute nel Contratto Collettivo di Lavoro (CBA) stipulato tra la lega e la National Basketball Players Association (NBPA).

Una stangata sui Clippers che perdono 5 scelte al primo del Draft – nello specifico 2029, 2030, 2031, 2032 e 2033 – mentre il proprietario Steve Ballmer dovrà pagare una multa da 30 milioni di dollari, senza contare che per un anno è sospeso da qualsiasi attività legata alla squadra e alla Lega. Sospensione di un anno anche per Gillian Zucker, presidente delle business operations, e di sei mesi per Lawrence Frank, presidente delle basketball operations. Inoltre tutta l’organizzazione e il personale dei Clippers verrà seguito, monitorato e controllato per un periodo di 5 anni.