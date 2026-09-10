In una lunga intervista con HoopsHype, Danilo Gallinari si è auto-definito "forse il più grande what-if nella storia del gioco" per via degli infortuni che ha subito nei momenti chiave della sua carriera. "Mi è successo di più rispetto ad altri atleti, ma fa parte di una carriera NBA e non ci penso molto. Mi sono fatto male quando facevo parte di una contender, prima a Denver e poi ai Celtics"

Qualche settimana fa il sito HoopsHype ha inserito Danilo Gallinari tra i cinquanta migliori giocatori europei passati dalla NBA , ricevendo il ringraziamento sui social da parte dell’azzurro. Oggi sempre con HoopsHype è stata pubblicata una lunga intervista a Gallinari , che parlando della sua carriera in generale si è soffermato a lungo nel discutere i tanti infortuni con cui ha dovuto fare i conti. "Sfortunatamente, per via dei miei infortuni, ci sono tanti 'what-if' nella mia carriera . Non lo so, sono probabilmente il più grande ‘what-if’ nella storia del gioco, forse . Ma fa parte di una carriera NBA. A me è successo sfortunatamente più di ogni altro atleta, per quanto riguarda gli infortuni. Ma non ci penso troppo" ha detto rispondendo a una domanda su come sarebbe stata la sua carriera se non fosse stato inserito nello scambio per Carmelo Anthony.

Gallinari si è anche soffermato sul fatto che i due infortuni più gravi, le due rotture dei legamenti crociati anteriori, sono arrivati "nelle uniche due volte in cui giocavo in squadre che potevano vincere il titolo, cioè nel mio terzo anno a Denver e quando ho firmato per i Boston Celtics. Mi sono infortunato, ma non era una cosa che potevo controllare. Tornare dal secondo infortunio, a 34 anni, è stato molto più difficile rispetto al primo in cui ne avevo 24. Ma la parte mentale è quella più complicata: il corpo si adatta e reagisce, ma la testa a volte torna a pensare al movimento che hai fatto quando ti sei infortunato".