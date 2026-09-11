Caso Leonard-Clippers: aperta un'indagine federale

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NBA, caso Kawhi Leonard-Clippers: aperta un'indagine dal Dipartimento di Giustizia

NBA

Dopo un’indagine da parte dell’NBA durata un anno intero, ora anche il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ne ha aperta una per fare ancora più luce sul caso riguardante Kawhi Leonard e i Los Angeles Clippers, per aver “aggirato” le regole sul salary cap. Si tratta dello stesso ufficio che in passato ha indagato contro l’ex arbitro Tim Donaghy nel 2007 e di recente contro Chauncey Billups col gioco d’azzardo

Non sembra per nulla conclusa la vicenda riguardante i Los Angeles Clippers, puniti dalla NBA dopo un’indagine durata oltre un anno per aver aggirato le regole del salary cap versando a Kawhi Leonard svariate decine di milioni di dollari attraverso contratti di sponsorizzazione. Infatti, secondo quanto riportato dal New York Times, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti avrebbe avviato una propria indagine penale per andare ancora più a fondo e capire la natura di questi accordi tra le parti.

 

Secondo il New York Times, "la portata dell'inchiesta, gli obiettivi e i possibili reati in esame non sono chiari". Pare inoltre che la procura abbia emesso almeno un mandato di comparizione mentre fonti interne hanno riferito al Times che non è ancora chiaro se l'inchiesta porterà a incriminazioni penali.

 

Questa indagine è stata avviata dal Distretto Est di New York con sede a Brooklyn, lo stesso ufficio che in passato si è occupato di altri scandali legati al mondo dello sport e ha collaborato quindi con l’FBI. Due esempi su tutti: lo scandalo scommesse che travolse nel 2007 l'ex arbitro NBA Tim Donaghy, che ammise di aver scommesso sulle partite che aveva arbitrato, e più di recente sulle scommesse illegali e il gioco d’azzardo che ha coinvolto anche l’ex All Star Chauncey Billups.

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