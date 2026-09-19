Che tra le grandi passioni extra-calcistiche di Pep Guardiola ci sia il basket non è certo una novità e l'ex allenatore di City, Bayern e Barcellona, che sta vivendo un anno sabbatico dopo la chiusura della sua avventura a Manchester, in trasferta a New York non si è quindi fatto mancare una visita al campo d'allenamento dei Nets, dove ha trovato un altro catalano, coach Jordi Fernandez, con cui si è intrattenuto a lungo

La sua serata newyorkese prevedeva la presenza da ospire d'onore al 'derby' tra il New York City FC e i New York Red Bulls, ma prima di presentarsi allo Yankee Stadium Pep Guardiola ha fatto tappa a Brooklyn. Perché se è vero che il calcio per l'ex allenatore di City, Bayern e Barcellona rimane un'ossessione anche nel suo anno sabbatico dopo la chiusura dell'avventura decennale alla guida dei Citizens, tra le grandi passioni di Guardiola c'è notoriamente il basket. Già durante gli anni scorsi, infatti, Guardiola non aveva disdegnato frequentazioni in ambito NBA, in particolare con il coach dei Celtics Joe Mazzulla. E così Pep ha voluto fare visita al collega Jordi Fernandez, con cui tra l'altro condivide le origini catalane. Sul campo d'allenamento dei Nets Guardiola si è intrattenuto a lungo e, conoscendolo, non è da escludere che abbia coinvolto Fernandez in una discussione a base di tattica, posizionamenti dei giocatori e schemi, magari fornendo qualche idea o quantomeno qualche spunto al coach di Brooklyn.