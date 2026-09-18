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NBA, Draymond Green risponde a Gallinari su Kawhi Leonard: "Parole disgustose, era pigro"

NBA
©Getty

Draymond Green ha commentato con durezza le parole di Danilo Gallinari su Kawhi Leonard, con le quali aveva chiesto che il giocatore dei Clippers pagasse i 50 milioni ricevuti dai Clippers aggirando il salary cap: "Desiderare che la NBA prenda 50 milioni a un giocatore è disgustoso. Gallinari era talentuoso, ma era un po' pigro. Non era considerato uno che dava tutto per giocare a basket e a cui importava davvero"

Le parole di Danilo Gallinari su Kawhi Leonard hanno fatto rumore anche negli Stati Uniti e hanno raggiunto anche Draymond Green. Il quattro volte campione NBA non ha certo cercato di addolcire la pillola, criticando aspramente quanto detto dall’azzurro: "Desiderare che la NBA prenda 50 milioni di dollari a un giocatore è disgustoso" ha detto nel suo podcast. "Che senso ha andare in giro con questo tipo di 'vendetta' solo perché sei stato scambiato? Non era nemmeno la prima volta che Danilo Gallinari veniva scambiato. Quindi sostenere che Kawhi Leonard abbia rovinato la sua carriera… è una s*******a".

Approfondimento

Gallinari: "Kawhi dovrebbe pagare 50 milioni"

Green: "Gallinari lo consideravamo un pigro, non era al massimo della forma"

Green ha poi continuato rivelando quale fosse l'opinione in NBA sull'azzurro: "Gallinari era estremamente talentuoso e in grado di dare molto fastidio quando era in giornata, ma era un po' pigroNon era conosciuto come uno che avrebbe dato tutto se stesso per giocare a basket. Uno di quei ragazzi che è arrivato con un infortunio alla schiena piuttosto casuale. Uno di quei ragazzi che non era sempre al massimo della forma perché, stando a quello che si diceva, non gli importava davvero".

Green poi ha aggiunto: "Penso che pure Gallinari preferirebbe Paul George a se stesso. E se non è così… è pazzesco, ridicolo. Kawhi Leonard non ha il potere di scambiare un giocatore: può chiedere 'Ehi, voglio che prendiate questo ragazzo', ma non ha la capacità di concludere quello scambio. È la franchigia che deve essere d'accordo, proprio come hanno dovuto concordare l’aggiramento del salary cap".

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